Zu Beginn des neuen Jahres holt ProSieben den "Big Bang Theory"-Ableger "Young Sheldon" ins Programm zurück. Die dritte Staffel der US-Sitcom mit neun neuen Folgen wird ab dem 4. Januar jeweils montags um 20:15 Uhr fortgesetzt. Ein Selbstläufer ist die Serie allerdings für ProSieben nicht mehr: Schon im vergangenen Jahr hatte "Young Sheldon" zeitweise nur noch einstellige Marktanteile in der Zielgruppe eingefahren - vom anfänglichen Erfolg blieb die Sitcom damit weit entfernt.

Das dürfte auch den Start der neuen Serie "Outmatched - Allein unter Genies", die ProSieben im Anschluss an "Young Sheldon" um 21:15 Uhr mit Doppelfolgen ins Programm nehmen wird. Die Serie handelt vom Ehepaar Bennett, das mit seinen vier Kindern in Atlantic City lebt. Da drei ihrer Sprösslinge - Brian, Nicole und Marc - ausgewiesene Genies sind, ist im Haushalt der Bennetts Chaos programmiert. Das einzige Kind, das seine oftmals überforderten Eltern nicht in den Wahnsinn treibt, ist Leila, die jüngste Tochter.

Zumindest thematisch passt "Outmatched" also gut zu "Young Sheldon" und "The Big Bang Theory", das weiterhin am späten Abend mit Wiederholungen im Programm verbleiben wird. Doch selbst im Falle eines Erfolgs würde die Freude bei ProSieben nicht allzu lange währen, schließlich hat der US-Sender FOX den Neustart in diesem Jahr nach nur einer Staffel mit insgesamt zehn Folgen eingestellt.

"The 100" geht bei Sixx weiter

Serien-Nachschub hält unterdessen auch Sixx bereit, wo es jetzt einen Sendetermin für die siebte Staffel von "The 100" gibt. Ab dem 7. Januar strahlt der Frauensender jeweils donnerstags um 20:15 Uhr gleich vier neue Folgen am Stück aus. Es handelt sich dabei bereits um die siebte Staffel der Serie. Zwei Tage zuvor nimmt Sixx außerdem die Arztserie "Atlanta Medical" ins Programm - gezeigt werden jeweils ab 20:15 Uhr zwei Wiederholungen, ehe die "Gilmore Girls" folgen. Ebenfalls neu ist, dass der Sender im neuen Jahr montags um 22:05 Uhr die Krimiserie "Rosewood" wiederholt.