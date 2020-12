Die Geschichte klingt unglaublich: 2017 traf die schwedische Journalistin Kim Wall den dänischen Erfinder Peter Madsen im Hafen von Kopenhagen. Dort wollte sie ihn auf seinem selbstgebauten U-Boot interviewen – doch sie sollte nie zurückkehren. Das U-Boot sank, absichtlich, wie man später herausfand. Peter Madsen wurde gerettet, aber noch am selben Tag festgenommen. Laut seiner Aussage war Kim Wall durch einen Unfall auf hoher See ums Leben gekommen. Doch nach Tagen der Ungewissheit wird klar: Es war Mord.

Die sechsteilige fiktionale Serie "The Investigation", die von Miso Film in Koproduktion mit Outline Film für TV 2 Danmark, SVT und Viaplay produziert wurde und ab dem 28. Januar 2021 bei TVNow ihre Deutschlandpremiere feiert, rollt den Fall noch einmal auf. Was geschah wirklich an Bord des U-Boots? Wie ein Puzzle setzt Jens Møller, Leiter des Morddezernats in Kopenhagen, die Indizien des Falls nach und nach auch durch ungewöhnliche Ermittlungsmethoden zusammen, um endlich die Wahrheit zu erfahren.

Tobias Lindholm, der schon inter Serien wie "Borgen" und "Mindhunter" steckt, kreierte die Serie in enger Zusammenarbeit mit dem damaligen Ermittler Jens Møller sowie Kim Walls Eltern Ingrid und Joachim. Auch auf dem Bildschirm gibt's ein Wiedersehen mit zwei Darstellern aus "Borgen": Die Hauptrolle übernimmt Søren Malling, Pilou Asbæksteht als Staatsanwalt Jakob Buch-Jepsen vor der Kamera. Kim Walls Eltern werden von Pernilla August und Rolf Lassgård dargestellt.