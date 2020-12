am 21.12.2020 - 15:48 Uhr

Seit fast einer Woche geht in London die Darts-Weltmeisterschaft über die Bühne. Nachdem das Publikum vor dem Hintergrund neuer Corona-Verschärfungen nach nur einem Tag aus dem Alexandra Palace verbannt wurde, haben die jüngsten Entwicklungen bezüglich einer Mutation des Virus auch den deutschen Fernsehsender Sport1 zum Handeln gezwungen.

© Sport1 Pit Gottschalk

Dem Erfolg dürfte die Entscheidung kaum einen Abbruch tun, schließlich hatte der Sender schon an den vergangenen Tagen starke Quoten mit der Weltmeisterschaft erzielt. So schalteten am Samstagabend bis zu 775.000 Zuschauer ein, als der deutsche Profi Nico Kurz sein Erstrundenmatch gewann. Die beiden Sessions mit deutscher Beteiligung zählten zudem 540.000 Livestream-Abrufe auf YouTube, Facebook und Sport1.

Ähnliche Zahlen dürften sich die Verantwortlichen auch am Montagabend erhoffen, wenn Nico Kurz auf Gabriel Clemens treffen wird. Es handelt sich dabei um das erste rein deutsche Duell der Darts-WM-Geschichte.