Kurz vor dem Start der Vierschanzentournee hat Eurosport-Kommentator Matthias Bielek seinen Abgang vom Sender angekündigt. Bei Twitter bestätigte er, dass er ab sofort nicht mehr als Kommentator im Einsatz sein werde. Als Grund nannte er einen anderen Job, mit dem sich sein Eurosport-Engagement nun offenbar nicht mehr vereinbaren lässt: Bielek ist seit Mai dieses Jahres Bürgermeister seiner Heimatstadt Dettelbach in Bayern.

Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, so der langjährige Eurosport-Kommentator bei Twitter. "Mir sind beide Familien, sowohl die Skisprungfamilie als auch die Eurosportfamilie extrem ans Herz gewachsen. Und dennoch kann man im Leben nicht alles haben." Beide Jobs parallel auszuüben, würde leider nicht mehr funktionieren. Bielek führte in seiner Begründung auch Privates an: Er wolle seine Tochter sowie seine Frau nicht nur in Whatsapp oder FaceTime sehen.

Die Entscheidung Bieleks kommt überraschend, schließlich erklärte er noch vor rund eineinhalb Wochen gegenüber der "Main Post", dass er auch weiterhin für Eurosport im Einsatz sein werde. Er kommentierte auch noch den Weltcup-Auftakt im polnischen Wisla und sollte eigentlich auch die kommende Vierschanzentournee begleiten - daraus wird nun aber nichts. Ob er noch einmal irgendwann Springen bei Eurosport kommentieren werde, könne er derzeit nicht sagen, erklärte Bielek auf Twitter. "Ihr könnt aber sicher sein, dass mit Gerhard Leinauer, Martin Schmitt und Werner Schuster ein richtig starkes Programm zur Tournee geboten wird", so der Kommentator.





Eurosports Skisprung-Team wird durch Bieleks Abgang in jedem Fall weiter durcheinander gewirbelt. Erst im Oktober wurde bekannt, dass mit Sven Hannawald ein langjähriger Experte zur ARD wechselt. Als Nachfolger verpflichtete man kurz darauf den ehemaligen Bundestrainer Werner Schuster. Martin Schmitt soll künftig zudem häufiger als bislang als Experte zu sehen sein. Moderator Gerhard Leinauer feierte Anfang Dezember eine überraschende Premiere als Kommentator eines Skispringens - damals vertrat er Bielek. Leinauer, Schmitt und Schuster sollen auch nach dem Abgang von Bielek durch die Übertragungen führen, das bestätigte Eurosport auf DWDL.de-Nachfrage.