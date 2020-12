Noch bis 23.59 Uhr am heutigen 2. Weihnachtstag haben Sie die Chance die ultimative Peinlichkeit des Medienjahres 2020 zu wählen und damit unseren Super-Günter zu vergeben. Wie schon seit dem Jahr 2008 sind es die Leserinnen und Leser des Medienmagazins DWDL.de, die darüber abstimmen in diesmal einen würdigen Nachfolger für den Vorjahres-Gewinner Mario Barth suchen, der übrigens als bislang einziger Medienschaffender bereits zweifach zur medialen Peinlichkeit des Jahres gekürt wurde.

Ein Blick zurück auf die Entscheidungen der vergangenen zwölf Jahre hilft vielleicht. Wir kommen unserer Chronistenpflicht gerne nach und erinnern noch einmal an das, was unsere Leserinnen und Leser in den Vorjahren für besonders peinlich hielten. Neben dem doppelten Barth waren mit Bambi, Goldener Kamera und Deutscher Fernsehpreis gleich drei Preisverleihungen dabei, Sendungen wie die "Oliver Pocher Show" oder "Uri Geller - UFOs & Aliens", ein Film wie "Helden - Wenn dein Land dich braucht" und einige mehr.

Bilder: Preisträger des Super-Günter 2008-2019

Zur jetzt laufenden Abstimmung sei vielleicht schon so viel verraten: In diesem Jahr wurden bereits weit mehr Stimmen abgegeben als je zuvor. Mehr Hintergrund zu den elf diesjährigen Anwärter auf diese zweifelhafte Ehre finden Sie in diesem Artikel - und nachfolgend noch einmal die Möglichkeit abzustimmen. Das Ergebnis wird übrigens bereits am morgigen 27. Dezember bei DWDL.de veröffentlicht.