am 29.12.2020 - 11:14 Uhr

TVNow hat sich dazu entschlossen, die von Raab TV produzierte Late-Night-Show "Täglich frisch geröstet" im kommenden Jahr fortzusetzen. Bemerkenswert ist dabei, dass die Sendung - gerade erst als "Produktenttäuschung des Jahres" mit dem Goldenen Günter von DWDL.de ausgezeichnet - sogar befördert wird, denn die beiden wöchentlichen Folgen des Formats sollen ab Ende Januar auch bei RTL zu sehen sein.

Starten soll die zweite Staffel am 25. Januar bei TVNow. Der Streamingdienst wird "Täglich frisch geröstet" wie gehabt montags und mittwochs ab 20:15 Uhr zum Abruf bereitstellen. Neu ist, dass die Late-Night-Show künftig immer einen Tag später, also dienstags und donnerstags, um 23:15 Uhr von RTL wiederholt wird. Donnerstags setzte RTL bereits zuletzt mit der Pocher-Show "Gefährlich ehrlich" auf dieses Genre.

Während der ersten Staffel ist das Konzept von "Täglich frisch geröstet", das auf wechselnde Gastgeber und einen "Roaster" hinter beziehungsweise neben der Bühne setzt, noch nicht so recht aufgegangen - am unterhaltsamsten war eine offensichtlich spontan umgesetzte Sonderausgabe, in der der erfahrene Late-Night-Host Pierre M. Krause die Moderation übernahm.

Zu den künftigen Gastgeberinnen und Gastgeber haben sich TVNow und RTL bislang nicht geäußert. "Ausführlichere Informationen zur Show folgen im nächsten Jahr", heißt es aus Köln. An Aufmerksamkeit dürfte es "Täglich frisch geröstet" unterdessen nicht mangeln, denn zumindest in der ersten Woche wird die Sendung im Anschluss an die RTL-"Dschungelshow" zu sehen sein.