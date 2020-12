Wie schon 2020 wird RTL auch Anfang des kommenden Jahres auf "Undercover Boss" setzen. Die neue Staffel startet am 25. Januar, am Montagabend um 20:15 Uhr schlüpft dann wieder ein Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin in ein mehr oder weniger gutes Outfit inklusive Umstyling, um die Dinge im eigenen Betrieb undercover unter die Lupe zu nehmen. RTL hat von dem Format zunächst aber nur zwei Folgen angekündigt. Welche Unternehmen in der neuen Staffel zu sehen sein werden, ist derzeit noch nicht klar.

Schon in diesem Jahr hatte RTL nur drei Ausgaben von "Undercover Boss" ausgestrahlt, zwei davon liefen Anfang des Jahres, eine im Juli. Mit durchschnittlich 15,0 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe sind die drei Episoden ein Erfolg für RTL gewesen, im Schnitt sahen mehr als zweieinhalb Millionen Menschen zu.

2021 wird "Undercover Boss" übrigens zehn Jahre alt. Die erste Folge des Formats zeigte RTL im März 2011. Lange sendeten die Kölner fünf Ausgaben pro Jahr, 2018 waren es sogar sieben, wobei man da auch zwei (inzwischen schon legendäre) Promi-Folgen mit Detlef Soost und Angelo Kelly ausstrahlte. Seither ist die jährliche "Undercover Boss"-Dosis immer etwas geringer geworden. Produziert wird das Format von Tower Productions.