Anfang Dezember hat Discovery den internationalen Rollout seines Streamingdienstes Discovery+ angekündigt (DWDL.de berichtete). Einen Start in Deutschland wollte man damals aber nicht bestätigen. So hieß es lediglich, dass man sich überlege, ob es Sinn mache, die Plattform auch hierzulande anzubieten. Nun ist ganz offenbar eine Entscheidung gefallen: Discovery hat jetzt nämlich eine "wegweisende Partnerschaft" mit Vodafone angekündigt, die auch Discovery+ umfasst.

Konkret sieht die mehrjährige Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen vor, dass Vodafone-Kunden in zwölf europäischen Märkten Zugang zu Discovery-Inhalten bekommen. Im Rahmen der Partnerschaft können TV- und Mobilfunkkunden von Vodafone in Großbritannien, Deutschland, der Türkei, Italien, Spanien, Rumänien, Portugal, Griechenland, Tschechien, Ungarn, Irland und Island die Programme aller Discovery-Sender, die Inhalte von "Natural History" der BBC sowie das Sportangebot von Eurosport erstmals auf einer Plattform sehen. Darüber hinaus werden die linearen Kanäle von Discovery weiterhin in vielen Ländern für Vodafone-Kunden verfügbar sein, darunter auch Deutschland.

Discovery und Vodafone kündigen außerdem an zusammenzuarbeiten zu wollen, um Discovery+ für Vodafone-Kunden in Europa verfügbar zu machen. In einer Pressemitteilung freut sich Discovery über den Zugang zu rund 100 Millionen Vodafone-Kunden in Europa. Denen will man Discovery+ für einen "bestimmten Aktionszeitraum" kostenlos zum Test anbieten, ehe der Dienst kostenpflichtig wird. "Die Einführung wird durch breit angelegte Marketing-Kampagnen unterstützt, die sowohl auf Vodafone- als auch auf Discovery-eigenen Plattformen ausgespielt werden", heißt es von den Unternehmen.

Der Rollout von Discovery+ in den zwölf oben genannten europäischen Märkten, also auch in Deutschland, ist im Laufe der Jahre 2021 und 2022 geplant. Das ist vor allem deshalb spannend, weil es erstmals die Ankündigung ist, die Plattform auch in Deutschland zu starten. Hierzulande betreibt man zusammen mit ProSiebenSat.1 bislang den Streamingdienst Joyn - und auch hier gibt es ja einen kostenpflichtigen Bereich, den ProSiebenSat.1-Chef Rainer Beaujean zuletzt aber schon erstaunlich kleinredete.

Was wird aus Joyn?

Wie das Engagement bei Joyn und der neue Streamingdienst Discovery+ zusammenpassen, dürfte eine interessante Frage sein, den die Verantwortlichen in den nächsten Wochen beantworten müssen. Das Thema ist offenbar heikel, denn auf Rückfrage von DWDL.de will man bei Discovery den bevorstehenden Start von Discovery+ in Deutschland plötzlich nicht bestätigen - trotz gegenteiliger Ankündigung in der Pressemitteilung. So heißt es lediglich, dass man weiterhin prüfe, ob und in welcher Form man Discovery+ auch nach Deutschland bringen könne. Dass diese Aussage nicht mit der am Montag verschickten Pressemitteilung zusammenpasst, kann oder will man nicht beantworten.

Discovery-CEO David Zaslav sagt zur frisch geschlossenen Kooperation mit Vodafone: "Wir freuen uns sehr, diese länder- und plattformübergreifende Partnerschaft mit Europas größtem Mobilfunk- und Festnetzbetreiber bekannt zu geben. Vodafones weitreichende und tiefgreifende Kundenbeziehungen werden ein starker Motor für Discovery+ sein, da wir gemeinsam die ‘Must have’-Destination für Real-Life-Entertainment zu den Konsumenten in ganz Europa bringen. Unsere hybride Vereinbarung mit Vodafone treibt unsere übergreifende Strategie voran, unsere linearen Vertriebsbeziehungen zu nutzen und auszubauen, um unsere Inhalte über noch mehr Plattformen und Geräte zu den Konsumenten zu bringen."