Auch wenn im Laufe der ersten Staffel eine inhaltliche Steigerung zu erkennen war - wirklich rund wirkte "Late Night Alter" bislang noch nicht. In Mainz glaubt man allerdings an das ZDFneo-Format und hat jetzt bei der Produktionsfirma Fabiola eine zweite Staffel in Auftrag gegeben. Diese umfasst acht Folgen und wird ab dem 4. Februar am späten Donnerstagabend zu sehen sein. Der Staffel-Auftakt beginnt um 22:30 Uhr.

In der halbstündigen Late-Night-Show setzt Moderatorin Ariane Alter auf gesellschaftliche, popkulturelle und boulevardeske Themen. Aus Quotensicht ging das Konzept bislang allerdings noch nicht auf: Weniger als 200.000 Zuschauer sahen die erste Staffel, die zwischen Oktober und Dezember bei ZDFneo ausgestrahlt wurde, bei den 14- bis 49-Jährigen lag der durchschnittliche Marktanteil bei weniger als einem Prozent - auch hier besteht also noch Luft nach oben.

Dass die Aufgabe, den Sendeplatz von Jan Böhmermann zu übernehmen, keine leichte sein wird, war Ariane Alter schon im Vorfeld bewusst - auch, dass Late Night nicht nur "das lustigste und vielseitigste TV-Genre überhaupt" ist, sondern auch das schwerste, wie sie im Herbst gegenüber DWDL.de sagte: "Alle Augen auf dich, aber die meisten mit einem Bein schon im Bett, das ist eine Hausnummer."