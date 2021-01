Twitter und Facebook haben die Accounts des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump vorübergehend blockiert. Auslöser war unter anderem ein Video, das Trump am Mittwoch als Reaktion auf Ausschreitungen in Washington veröffentlicht hatte. Darin rief Trump seine Anhänger zwar zum Rückzug auf, wiederholte jedoch abermals seine unbelegten Behauptungen zu einem angeblichen Wahlbetrug.

Zugleich rief er seinen Anhängern zu: "Wir lieben euch. Ihr seid sehr besonders." Twitter hatte schnell auf die Veröffentlichung des Videos reagiert und es zunächst mit einem scharfen Warnhinweis versehen. Gleichzeitig war es nicht möglich, das Video zu teilen oder darauf zu antworten. Kurz darauf entschied sich der Kurznachrichtendienst für eine komplette Löschung, nachdem auch Facebook und YouTube auf diese Weise reagiert hatten.

As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy. https://t.co/k6OkjNG3bM