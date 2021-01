am 11.01.2021 - 10:36 Uhr

Schon seit einiger Zeit setzt Vox am Vormittag auf Wiederholungen von Serien des "CSI"-Franchise und fährt damit durchaus gut. Ab der kommenden Woche wird der Kölner Sender die Krimi-Schiene sogar kurzerhand noch ausweiten. Wie jetzt bekannt wurde, will ab dem 18. Januar um 11:00 Uhr eine zusätzliche Folge von "CSI: Miami" ins Programm nehmen.

Die Serie ersetzt die quotenschwachen Wiederholungen der Dokusoap "Mein Kind, Dein Kind - Wie erziehst du?", die etwa am vergangenen Freitag nur einen Marktanteil von 2,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Im Zuge der Umstellung bekommen auch die "Vox Nachrichten" einen neuen Sendeplatz: Sie sind vom nächsten Montag an gegen 11:55 Uhr zu sehen - und damit rund eine Stunde später als zuletzt.

Gerade erst war bekannt geworden, dass auch Kabel Eins in den Morgenstunden wieder verstärkt auf Krimis setzen wird (DWDL.de berichtete). Nach dem wenig erfolgreichen Versuch, alte Folgen von "Genial daneben - Das Quiz" zu zeigen, sollen es künftig wieder alte US-Serienfolgen richten - was bei Kabel Eins am Morgen jedoch zuletzt deutlich schlechter funktionierte als bei Vox.