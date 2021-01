Sat.1 hat exakte Ausstrahlungstermine für sein kommendes Fiction-Event gefunden. Bei "Du sollst nicht lügen", das in 180 Minuten die Geschichte einer vermeintlichen Vergewaltigung erzählt, handelt es sich um eine Adaption der britisch-amerikanischen Koproduktion "Liar" von Two Brothers Pictures für ITV und AMC in Zusammenarbeit mit all3media international. Die Produktionsfirma filmpool fiction hat für Sat.1 nun eine vierteilige Miniserie umgesetzt, die im linearen Fernsehen an zwei Abenden als 90-Minüter gezeigt wird.