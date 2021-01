Es wird wahrlich nicht langweilig in der täglichen Serie "Sturm der Liebe". Über 3500 Folgen der Bavaria-Produktion hat Das Erste mittlerweile am Nachmittag um 15:10 Uhr gesendet. Seit Ende 2020 ist im Programm eine weitere große Liebesgeschichte zu sehen. In der neuen Staffel hat Christina Arends die Rolle der Titelfigur Maja von Thalheim übernommen. In den kommenden Wochen wird Majas Leben, ganz wie es sich für eine Dailynovela gehört, ordentlich durchgerüttelt. Zum einen wird der Charakter Shirin Ceylan Teil der Geschichte. Am 15. Februar 2021 taucht die von Merve Çakir gespielte ehemals beste Freundin Majas am Fürstenhof auf.

Maja ist nicht sonderlich gut auf Shirin zu sprechen, Shirin nämlich hatte mit Majas Verlobten geschlafen. Jetzt will sie alles wieder gut machen und ist bereit viel zu investieren, damit Maja ihr vergibt. Nach ihrer Ausbildung am "Bühnenstudio der darstellenden Künste Hamburg" sammelte Schauspielerin Merve Çakir erste Erfahrungen in Kurzfilmprojekten wie "Zerissen" und "SU Gibi" sowie am Theater in der Inszenierung "I am Shakespeare". Jetzt steht sie täglich in den Bavaria-Studios vor der Kamera.



Die Figur Shirin ist nicht der einzige Neuzugang in diesem Winter: In Folge 3554 (voraussichtlicher Sendetermin: 3. März 2021) checkt Lars Sternberg (Christoph Mory) im "Fürstenhof" ein. Als er Maja anspricht, ist sie irritiert, weil sich seine Stimme so vertraut anhört, sie ihn aber nicht kennt. Dann offenbart er sich: Er ist ihr Vater, Cornelius von Thalheim. Dieser hatte einst seinen eigenen Tod vorgetäuscht. Die von Christoph Mory gespielte Figur wird allerdings wohl nur zeitlich begrenzt Teil des Ensembles sein, sein Charakter ist als Gastrolle gelistet.

Die Zuschauerzahlen der täglichen Romanze passen weiterhin – erst am Montag dieser Woche sicherte sich die im fiktiven Bichlheim verortete Serie über neun Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Insgesamt sahen linear 1,66 Millionen Menschen zu. Nach ARD-Angaben sind die Episoden auch in der ARD-Mediathek sehr gefragt.

Antony schaut bei "Rote Rosen" vorbei

Die im linearen Programm im Vorfeld, also immer ab 14:10 Uhr, laufende Serie "Rote Rosen" bekommt zudem Besuch von Entertainer Ross Antony. Er wird ab Mitte März als Wetterfrosch Tony Frost zu sehen sein. Ross Antony: "Ich freue mich riesig darauf und lerne schon fleißig meine Texte! Deutsche Texte zu lernen, ist immer noch eine Herausforderung." Antony wird an sechs Episoden der Serie mitwirken. Bei einem Wetterdreh in Lüneburg lernt der von Antony gespielte Tony Gunter und Merle kennen, die sich gerade über den Grenzverlauf ihrer Felder streiten. Mit seiner Kameradrohne hilft Tony mit dem Grenz-Blick von oben - und erwischt Gunter dabei, wie der heimlich "grenzüberschreitend" tätig wird.