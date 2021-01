am 13.01.2021 - 10:20 Uhr

Auch in diesem Jahr wird Sat.1 wieder eine neue Staffel von "The Voice Kids" zeigen – wenig überraschend laufen die Episoden wieder sonntags. Die inzwischen schon neunte Staffel wird erstmals am 21. Februar um 20:15 Uhr zu sehen sein. Melissa Khalaj und Thore Schölermann moderieren die von Talpa Germany umgesetzten Folgen. Stefanie Kloß, Smudo & Michi Beck, Alvaro Soler und Wincent Weiss sind als Coaches zu sehen.