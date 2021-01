am 13.01.2021 - 15:43 Uhr

Jörg Dahlmann wird nur noch ein paar Fußball-Spiele bei Sky kommentieren, dann trennen sich die Wege des Kommentators und des Senders. Das hat Dahlmann nun auf seinem Instagram-Kanal bekanntgegeben. Versehen hat er seinen Post mit den Hashtags "#schade" und "#wosicheinetürschliesstöffnetsicheineandere". Es ist also davon auszugehen, dass Dahlmann eigentlich gar nicht gehen wollte und Sky sich nun von ihm trennt.

Für Aufregung sorgte Dahlmann kurz vor Weihnachten, als er bei dem DFB-Pokalspiel zwischen Union Berlin und Paderborn erklärte, dass Union-Torwart Loris Karius in Berlin meist nur auf der Bank sitze. "Hat den Vorteil, dass er zu Hause kuscheln kann mit seiner Sophia Thomalla." Thomalla und Karius sind ein Paar. Dahlmann damals weiter: "Aber für so eine Kuschelnacht mit Sophia würde ich mich auch auf die Bank setzen."

Nachdem es viel Kritik hagelte, zeigte Dahlmann nur bedingt viel Einsicht. Der Satz sei "wohl einfach nicht so schlau" gewesen, mit den Sexismus-Vorwürfen müsse er leben. "Ich bin nicht gern ein Macho", so Dahlmann gegenüber der "Bild". Sky setzte Dahlmann daraufhin kurzfristig für ein bereits angesetztes Pokalspiel ab. Statt von Dahlmann wurde die Partie zwischen Bochum und Mainz von Marcel Meinert kommentiert.

Nun folgt die endgültige Trennung. Auf Anfrage lässt Sky gegenüber DWDL.de wissen: "Wir können bestätigen, dass Jörg Dahlmann ab der Bundesliga-Saison 2021/22 nicht mehr zum Sky Kommentatorenteam gehören wird. Schon vor längerer Zeit hatten wir mit ihm besprochen, die bis zum Ende der aktuellen Saison laufende Zusammenarbeit nicht zu verlängern. Bis dahin wird er weiterhin in den Live-Übertragungen von Sky zu hören sein." Einen Zusammenhang mit seinem umstrittenen Spruch im Dezember gibt es offenbar nicht. Seinen nächsten Einsatz hat Dahlmann am kommenden Wochenende beim Match zwischen Köln und Berlin, am darauffolgenden Spieltag kommentiert er die Spiele Mainz gegen Wolfsburg und Freiburg gegen Frankfurt

Aber auch vor einem anderen Hintergrund ist Dahlmanns Abgang interessant, denn ab der kommenden Saison benötigt Sky ohnehin nicht mehr so viele Kommentatoren wie bislang. Ab 2021/22 überträgt man schließlich weniger Bundesliga-Spiele. Zwar sind auch künftig alle Samstags-Partien bei Sky zu sehen, die Spiele am Freitag und Sonntag wandern dann aber zu DAZN. Und auch die Champions League fällt ab der nächsten Saison weg - insofern würde es nicht überraschen, wenn sich Sky demnächst von weiteren Kommentatoren trennt.

Hinweis: Zunächst stand an dieser Stelle, dass Jörg Dahlmann seinen letzten Einsatz bei Sky am 20. Januar haben wird. Laut Sky ist er jedoch noch bis zum Ende der laufenden Saison im Einsatz. Wir bitten um Entschuldigung.