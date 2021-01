TVNow wird am 14. Februar, also am Valentinstag, seine neue Serie "Even Closer - hautnah" zum Abruf bereitstellen, zunächst werden drei Episoden veröffentlicht. Drei weitere Folgen eine Woche später. Produziert wurde die Serie von UFA Serial Drama. Und die Ankündigung des Streamingdienstes lässt durchaus aufhorchen: Die Serie soll mehr zeigen, "als im linearen TV häufig möglich ist". Was das heißt: Die Zuschauer sehen unter anderem lange Tanzperformances oder auch "intime Szenen mit natürlicher, ästhetischer Erotik".

Als Produzentin und Creator agiert Helga Löbel, der es nach eigenen Angaben wichtig war, die Erotik in der Serie anders als bisher üblich aus einer weiblichen Perspektive zu erzählen. Dafür erhielt sie Unterstützung von Erotik-Expertin Paulita Pappel, die die Dreharbeiten als "Intimacy Coordinator" betreut hat. Inhaltlich geht es in der Serie um Feli (Vivien König), die neu in Hamburg ist und endlich groß herauskommen will. Mit ihren Mitbewohnern Lucie (Mareike Zwahr), Klara (Maéva Marie Mathilde Roth), Ben (Hans Gurbig) und Lucies Freund Nils (Vinzenz Wagner) teilt sie die Liebe zu Tanz, Gesang und Schauspiel. In den sechs Folgen geht es um die Ausbildung an der Stage und darum, wie hart die jungen Menschen an ihren Träumen arbeiten - und sich gleichzeitig immer wieder davon ablenken lassen. Schon an ihrem ersten Abend in der neuen Stadt macht Feli auf einer Party eine folgenschwere Bekanntschaft: Geheimnisvoll, sexy und unverschämt arrogant, spielt der Unbekannte ein gefährliches Spiel mit ihr. Mit in der WG wohnt übrigens auch Jonas (Lion Wasczyk) – der als einziger mit seinem Medizinstudium andere Ziele verfolgt.

Als Autoren der Serie zeichnen Julia Meimberg, Kristin Schade und Paul Schwarz verantwortlich. Regisseurin ist Raquel Stern, Junior Producerin ist Jennifer Gaal. Seitens TVNow übernimmt Jean-Young Kwak die Redaktion Fiction unter der Bereichsleitung Fiction von Frauke Neeb und Hauke Bartel. Die Dreharbeiten fanden im Herbst 2020 in Hamburg und Berlin statt.