Geplant ist eine viertelstündige Sondersendung zum Thema "Corona-Krise - Wie hart wird der Lockdown?". Das "Zockerspecial" von "Wer wird Millionär?" beginnt dementsprechend erst um 20:30 Uhr - und auch "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" startet durch die Programmänderung später als ursprünglich geplant. Los geht es hier um 22:30 Uhr, ehe das "RTL Nachtjournal" um 0:15 Uhr beginnen soll.

Als RTL am vergangenen Montag eine Sondersendung eingeschoben hatte, waren im Schnitt mehr als dreieinhalb Millionen Zuschauer dabei. Der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei 13,6 Prozent. Ähnliche Zahlen dürfte man sich in Köln auch in dieser Woche erhoffen.