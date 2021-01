Überraschung bei "Punkt 12": Als das RTL-Mittagsjournal am Dienstag aus der letzten Werbepause zurückkehrte, stand nicht Katja Burkard vor der Kamera, sondern Jan Hofer. Vier Wochen nach seinem Abschied von der "Tagesschau" moderierte der langjährige Chefsprecher einen Beitrag über die Tanzshow "Let's Dance" an, der Teil der Corona-Aktion "L im Lockdown" ist.

In dem Beitrag wurde gezeigt, wie Katja Burkard eine Tanz-Choreografie lernte, die das Publikum auch "ganz spontan vor dem Fernseher mittanzen" könne, wie Hofer erklärte. Sein "Punkt 12"-Auftritt war in diesem Zusammenhang freilich nicht ganz uneigennützig, schließlich wird Jan Hofer in wenigen Wochen als Kandidat bei "Let's Dance" teilnehmen. Bei "Punkt 12" erklärte er dann sogleich, dass er vom Arzt bereits grünes Licht dafür erhalten habe.

Erst am Wochenende hatte RTL den Cast für die neue Staffel seiner Tanzshow präsentiert. "Nach fast 36 Jahren als Mann ohne Unterleib freue ich mich, dass ich mich mal in ganzer stattlicher Größe präsentieren kann", kommentierte Hofer in Anspielung auf seine 172 Zentimeter Körpergröße. Er tritt unter anderem gegen Auma Obama an, die Halbschwester des früheren US-Präsidenten, sowie Kai Ebel und Ballermann-Barde Mickie Krause.

Eine Unterstützerin hat Jan Hofer indes schon sicher: Katja Burkard, einst selbst Kandidatin bei "Let's Dance", sicherte dem ehemaligen "Tagesschau"-Sprecher bereits zu, für ihn anzurufen. Starten wird die 14. Staffel des Dauerbrenners übrigens am 26. Februar.