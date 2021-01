Frischer Wind wehte zuletzt auf dem ZDF-"Traumschiff" – und zwar im doppelten Sinne. Beabsichtigt war, dass Florian Silbereisen in der Rolle von Kapitän Max Parger, der Ende 2019 seinen Dienst antrat und somit Sascha Hehn nachfolgte, für neue Energie sorgen sollte. Dass die Schauspieler bei der Produktion der Neujahrs-Folge 2021 mit einer ziemlich kühlen Brise zu kämpfen hatten, hatte andere Gründe. Der Corona-Pandemie wegen war es nicht möglich, dass das "Traumschiff" den norddeutschen Hafen verlässt, die Szenen an Deck wurden bei klammen Temperaturen produziert und der Ozean später via Greenscreen eingefügt. Wie in einer ZDF-Doku zu sehen war, kämpften die Schauspielenden mit Wärmepacks gegen die Kälte an.

Ab Ende Januar oder Anfang Februar stehen nun die Produktionsarbeiten für zwei weitere Folgen des ZDF-Klassikers an; es handelt sich dabei um die Episoden, die an Weihnachten 2021 und Neujahr 2022 gesendet werden sollen. Ob die MS Amadea aber wie geplant in See stechen kann, erscheint Medienberichten zufolge fraglich. Gegenüber DWDL.de spricht das ZDF davon, dass es bei den Szenen an Bord des Schiffs nach derzeitigem Planungsstand nicht zu Änderungen komme. Sie sollen nach aktuellem Terminplan ab März entstehen.

"Das ZDF beobachtet die aktuelle Lage und gesetzlichen Bestimmungen an den jeweiligen Drehorten intensiv und arbeitet gemeinsam mit den Produktionsfirmen an entsprechenden Hygiene-Konzepten für die Dreharbeiten", heißt es aus der ZDF-Pressestelle. Mehr Wirbel gab es zuletzt nach einem Bild-Bericht um die Reiseziele der nächsten Folgen. Das Blatt sprach davon, dass Kapitän Parger in der Reihe möglicherweise an Ostern das gleiche Ziel ansteuern werde wie in der Weihnachtsfolge. Das treffe nicht zu, stellte die ZDF-Pressestelle klar, ließ sich aber dennoch nicht allzu sehr in die Karten schauen.

Das ZDF teilte mit: In der kommenden Osterfolge werde Maalefushi, eine Insel auf den Malediven, das Reiseziel sein. Die Dreharbeiten zu den zwei anstehenden Episoden rund um den Jahreswechsel würden derweil "auch auf den Malediven" stattfinden. Wie das ZDF diese Parallele letztlich verkauft, bleibt unklar. Spekuliert wird, dass eventuell einzelne Bilder zwar auf den Malediven entstehen, das Reiseziel aber offiziell ein anderes sein wird. Ebenfalls noch unter Verschluss halten wollte das ZDF, welche Gaststars in den kommenden Ausgaben an Bord sein werden. Zuletzt traten vermehrt Künstler aus der Unterhaltungssparte, etwa Joko Winterscheidt und Horst Lichter, im ZDF-Klassiker auf. Klar ist nur, dass Collien Ulmen-Fernandes ab der Osterfolge für einige Ausgaben als neue Schiffsärztin zu sehen sein wird.

Später in diesem Jahr soll dann auch eine dritte Folge, die für Ostern 2022 vorgesehen ist, in Produktion gehen. Die 90-Minüter rund um die Schiffscrew bescherten dem Zweiten am 26. Dezember 2020 6,56 Millionen (20%) und am Neujahrsabend 2021 7,29 Millionen Zuschauer (19,8%).