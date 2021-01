ZDF Enterprises, das 2019 den internationalen Vertrieb der ukrainischen Serie "Hide and Seek" übernommen hat, hat nun auch in Deutschland einen Abnehmer gefunden: Der Sony Channel, der im Pay-TV auf europäische Serien spezialisiert ist, hat zugeschlagen und plant mit einer Ausstrahlung im Herbst dieses Jahres, sowohl in deutscher Synchronisation als auch in russischer Originalsprache. In der achtteilige Krimiserie, die an über 80 Schauplätzen in der Ukraine gedreht wurde, verschwinden in einer kleinen Industriestadt auf mysteriöse Weise immer wieder Kinder. Zwei Ermittler haben es sich zu ihrer persönlichen Aufgabe gemacht, den Entführer aufzuspüren, haben zugleich aber mit ihren eigenen Dämonen zu kämpfen.

Die Serie, die auch schon auf verschiedenen Festivals wie der Berlinale oder dem Seriencamp München gezeigt wurde, wurde von der FILM.UA Group für ICTV Ukraine und OKKO Russland produziert, und wurde auch bereits in den USA und Kanada auf GSN ("Walter Presents") ausgestrahlt. In Europa wurde die Serie zudem schon an Rai (Italien), FTV Prima (Tschechische Republik), Bonton Film (Tschechische Republik und Slowakei), Canal+ (Polen), ETV (Estland), LRT (Litauen) und Lumière (Benelux) verkauft.

Marius Rocholl, Director Programming & Acquisitions GSA bei Sony Pictures Entertainment Deutschland: "Mit 'Hide and Seek' konnten wir eine echte Crime-Noir-Perle für unser Senderportfolio gewinnen. Die ukrainische Produktion ist eine perfekte Ergänzung zu unserem Programm, das bereits aus herausragenden europäischen Serien besteht. Wir freuen uns sehr, dass wir für unsere Zuschauer eine weitere hochwertig produzierte, spannungsgeladene Serie in den deutschsprachigen Raum holen konnten." Robert Franke, Bereichsleiter ZDFE.drama bei ZDF Enterprises: "'Hide and Seek' verfügt über alle Eigenschaften eines hochwertigen Thrillers: eine fesselnde Handlung, großartige Schauspieler und ein intelligentes Drehbuch."