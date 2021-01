"Stefan Raab hat mich angerufen und dann habe ich erstmal keine Luft bekommen", berichtet Jens Knossala, der neue, feste Moderator der Late-Night-Show "Täglich frisch geröstet" von dem Moment, als er von seiner Beförderung erfuhr. Der von allen nur "Knossi" genannte 34-Jährige war schon im Herbst Host einer Episode der damals exklusiv von TVNow verwerteten Sendung und hat sich in dieser offenbar für mehr empfohlen. Die zweite Staffel startet nun mit zwei RTL-Livesendungen; in dieser Woche am Dienstag und Donnerstag gegen 23:15 Uhr und somit nach der "Dschungelshow".

Vor seinem Debüt als fester Host stapelt Knossala in einem RTL-PR-Interview derweil noch tief: "Ich fühle mich nicht als der perfekte Moderator und sehe mich auch nicht bei der 'Tagesschau'. Aber was ich sagen kann: Ich habe mir in meinem Leben schon viele Shows reingezogen, bringe viel Energie mit und habe eigentlich immer was zu erzählen. Und mal eine Stunde durch eine Show führen, mit lustigen Gästen, geilen Mazen und ‘ner coolen Band: Da sehe ich mich!" Produziert werden die Folgen der Late-Night-Show von Raab TV, Stefan Raab arbeitet hinter den Kulissen als Produzent an dem Format.