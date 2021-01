"Bild" hat sich überraschend die Übertragungsrechte an den Spielen des FC Bayern München bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft gesichert. Sowohl "Bild.de" als auch "SportBild.de" werden die Partien im Februar live und kostenfrei übertragen. Der FC Bayern steigt zum Halbfinale in das Turnier ein und trifft am Montag, den 8. Februar zunächst auf den Sieger der Partie des katarischen Vertreters Al-Duhail SC und der ägyptischen Mannschaft Al Ahly SC.

Kommentiert werden die Spiele von Marcel Reif, der zuletzt vor mehr als vier Jahren für einen deutschen Sender kommentierte und nun zusammen mit Matthias Brügelmann, dem Sport-Chefredakteur der Bild- und Welt-Gruppe, am Mikrofon sitzen wird. Geplant sowie darüber hinaus eine einstündige Countdown-Show sowie nach dem Abpfiff Analysen von Mehmet Scholl. Sowohl Reif als auch Scholl sind schon seit geraumer Zeit für "Bild" als Fußball-Experten im Einsatz.

"Ich freue mich, dass Marcel Reif sein Deutschland-Comeback als Kommentator gibt. Mehmet Scholl macht als Experte das Dreamteam-Duo zur FIFA Klub-WM perfekt, bei der der FC Bayern den historischen sechsten Titel in einer Saison gewinnen will", so Matthias Brügelmann. Und Claus Strunz, in der "Bild"-Chefredaktion verantwortlich für 'Bild Live', betont: "Mit den Spielen des FC Bayern München bei der FIFA Klub-WM bieten wir unseren Zuschauern ein herausragendes sportliches Ereignis und entwickeln unser Live-Angebot für 'Bild' mit einem spektakulären Highlight weiter."

Der Rechte-Erwerb durch Springer kommt auch deshalb überraschend, weil der Streamingdienst DAZN erst am Montag angekündigt hatte, ebenfalls die Bayern-Spiele bei der Klub-WM zu zeigen (DWDL.de berichtete).