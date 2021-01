Sat.1 bläst zum Duell der Castingshows und wird die neue Staffel von "The Voice Kids" ab dem 27. Februar am Samstagabend um 20:15 Uhr ausstrahlen - in direkter Konkurrenz zu "Deutschland sucht den Superstar". Die RTL-Show offenbarte zuletzt einige Quotenschwächen, von denen Sat.1 nun offenbar profitieren will. Zum Staffel-Auftakt muss die Sat.1-Sendung jedoch nicht nur gegen "DSDS" antreten, sondern auch gegen die zuletzt auch beim jungen Publikum zunehmend erfolgreiche Schlagershow mit Florian Silbereisen im Ersten.

© SevenOne/Florian Bachmeier © SevenOne/Florian Bachmeier

Bereits vor zwei Monaten war bekannt geworden, dass Sat.1 mit einer komplett neuen Besetzungen in die neunte Staffel von "The Voice Kids" gehen wird (DWDL.de berichtete). Als Coaches sind diesmal Alvaro Soler, Stefanie Kloß, Wincent Weiss sowie Smudo und Michi Beck von den Fantastischen Vier mit dabei. Präsentiert wird der von Talpa Germany produzierte Kinder-Ableger von "The Voice of Germany" allerdings wie gehabt von Thore Schölermann und Melissa Khalaj.

Dass Sat.1 über einen neuen Sendeplatz für "The Voice Kids" nachdenkt, kommt an sich nicht überraschend, hatte die Vorjahres-Staffel mit im Schnitt weniger als neun Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen doch so schlecht abgeschnitten wie noch nie. Zeitweise verzeichnete die Sendung damals sogar kaum mehr als sechs Prozent. Die Entscheidung fiel offenbar kurzfristig, denn noch vor zwei Wochen hatte Sat.1 die Ausstrahlung für den Sonntagabend in Aussicht gestellt (DWDL.de berichtete).

Ob am Samstagabend eine Trend-Umkehr gelingen kann, bleibt jedoch abzuwarten, schließlich setzen hier nicht nur ARD und RTL auf Shows, sondern häufig auch der Schwestersender ProSieben. Sollte das Experiment jedoch gelingen, darf man schon gespannt sein, ob Sat.1 im Herbst auch mit "The Voice of Germany" auf den Samstag wechseln und damit gegen das zuletzt ebenfalls schwächelnde RTL-"Supertalent" antreten wird. Auch "The Voice" tat sich jüngst jedoch schwerer.