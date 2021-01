So langsam neigt sich die Dschungel-Ersatzshow, die RTL derzeit in Hürth statt Australien veranstaltet, ihrem Ende entgegen. Dem Konzept zufolge wird man am Freitag also mindestens bereits einen Kandidaten oder eine Kandidatin kennen, die im kommenden Jahr ins echte Dschungelcamp ziehen wird, das dann - so sich die Hoffnung auf ein Ende der Pandemie bestätigt - wieder wie gewohnt in Australien stattfinden soll. Doch schon vorab steht ein weiterer Kandidat fest, dessen Prominenz RTL offenbar für so hoch hält, dass er nicht durch die Hürther Qualifizierungs-Runde musste.

Demnach wird Lucas Cordalis im kommenden Jahr an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" teilnehmen, wie er selbst in der Dschungelshow-Sendung vom Mittwoch ankündigte. Er tritt damit in die Fußstapfen seines inzwischen verstorbenen Vaters Costa Cordalis, der einst 2004 unter den Campern der ersten Staffel war und damals als erster die Krone des Dschungelkönigs aufgesetzt bekam. Cordalis ist nicht nur väterlicherseits familiär "vorbelastet": Sowohl die Mutter als auch die Halbschwester seiner Frau Daniela Katzenberger, Iris Klein und Jenny Frankhauser, nahmen in den letzten Jahren ebenfalls schon an "IbeS" teil. Frankhauser ging 2017 ebenfalls als Dschungelkönigin aus der Staffel hervor.