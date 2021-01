RTL wird die aktuelle Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" kürzen. Hintergrund sind die umfangreichen Nachbearbeitungen, die man vornehmen musste, um Michael Wendler nach seinen KZ-Aussagen nachträglich aus der Show zu entfernen. Wie der Sender jetzt angekündigt hat, beginnt der Recall bereits am 13. Februar. Damit entfallen zwei ursprünglich geplante Casting-Ausgaben.

Aber auch die Recall-Phase wird ein wenig kürzer ausfallen als ursprünglich geplant, auch hier gibt es eine Ausgabe weniger. Die letzte Casting-Ausgabe zeigt RTL am 9. Februar - darin enthalten ist auch schon der erste Teil des Recalls, der in Köln aufgezeichnet wurde und bei dem das Teilnehmerfeld von 100 auf 44 Personen reduziert wird. Ab dem 13. Februar ist "DSDS" dann nur noch samstags zur besten Sendezeit zu sehen, am Dienstagabend setzt man am 16. Februar noch auf "Die größten DSDS Auftritte" der letzten 18 Jahre. Eine Woche später stellt man hier auf Filme um.

Am 13. und 20. Februar gibt’s bei "DSDS" die Recall-Szenen zu sehen, die man auf Schloss Bronnbach produziert hatte. Am 27. Februar startet dann der Auslandsrecall in Mykonos, hier sind vier Ausgaben geplant. Am 27. März steigt schließlich das Halbfinale, eine Woche später wird der Sieger der Staffel gekürt. Sowohl Halbfinale als auch Finale wird RTL live ausstrahlen.

Die vielen Schlagzeilen rund um Michael Wendler haben den "DSDS"-Quoten übrigens nicht geholfen. Am 19. Januar setzte es mit 11,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sogar ein Allzeit-Minus, damals musste man aber unter anderem auch gegen die deutsche Handball-Nationalmannschaft antreten. Aber auch ohne diese Konkurrenz war die Castingshow am Dienstagabend zuletzt dem ProSieben-Format "Wer stiehlt mir die Show?" deutlich unterlegen. Kommt nicht noch ein spürbarer Aufwind, wird es wohl die Staffel mit den niedrigsten Quoten aller Zeiten.