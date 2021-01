Die Überraschung war ihm gelungen: Das von Florida Entertainment produzierte und von ProSieben beauftragte "Wer stiehlt mir die Show?" hatte sich vergangenen Dienstagabend mit einer von Thomas Gottschalk moderierten Ausgabe sagenhafte 19,6 Prozent Marktanteil und somit auch die Marktführung an diesem Abend gesichert. Kommende Woche läuft im ProSieben-Programm nun die letzte Folge der ersten Staffel, in der dann Elyas M'Barek als Showmaster durch den Abend führen wird. Fans des Formats können sich nun vormerken: Noch in diesem Jahr wird es eine zweite Staffel geben. Am Sonntagvormittag verkündete ProSieben die Bestellung weiterer Episoden.

