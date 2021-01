"Ninja Warrior Germany" hat es vorgemacht: Einem Bericht der Bild am Sonntag zufolge soll nun eine weitere RTL-Erfolgsshow einen "Kids"-Ableger bekommen, nämlich "Let's Dance". Die Hauptshow startet am letzten Freitag im Februar in eine neue Staffel, das Spin-Off mit den jungen Tänzern soll in den Osterferien aufgezeichnet werden. Das Blatt berichtet davon, dass fünf oder sechs Promi-Kinder mitmischen werden.

Gegenüber DWDL.de hat die Mediengruppe die generellen Pläne für ein solches Format bestätigt, ohne aber ins Detail zu gehen. Genaue Namen der Teilnehmenden sind ebenfalls noch nicht bekannt. Auch die Acht- bis Elfjährigen werden von Profi-Tänzern unterrichtet und begleitet – dabei werde es sich wohl um jene Profis handeln, die bis dahin aus der Hauptshow schon ausgeschieden sind.

Die vier Episoden sollen vorab bei TVNow angeboten werden, erst danach werde RTL sie ins Programm nehmen, heißt es. Ein Vorbild für die Kids-Version von "Let's Dance" ist in den USA zu finden – dort zeigt Sender ABC nicht nur "Dancing with the Stars", sondern versuchte sich im Herbst 2018 an einer Juniors-Variante, die jedoch nicht über eine Staffel hinaus kam.

Für RTL ist "Let's Dance" weiterhin einer der größten Quotenerfolge. Die zurückliegende Staffel, die der Sender im Frühjahr 2020 im Programm hatte, steigerte sich auf im Schnitt 4,65 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. In der Spitze waren sogar mehr als 4,9 Millionen Zuschauer dabei. Die durchschnittlich gemessene Quote bei den Jungen lag bei 21,7 Prozent und somit ebenfalls auf Rekord-Niveau.

Ein anderes Kids-Format, das TVNow gemeinsam mit Super RTL in die Tat umsetzte, wird derweil 2021 nicht weitergehen. Kürzlich bestätigten an diesem Projekt Beteiligte, dass man derzeit keine zweite Staffel von "Ninja Warrior Germany Kids" plane.