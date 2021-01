Aus Quotensicht sprach eigentlich vieles für eine Fortsetzung: Als Super RTL im Herbst die erste Staffel von "Ninja Warrior Germany Kids" ausstrahlte, erzielte der Kindersender konstant starke Zuschauerzahlen. Bis zu 700.000 Zuschauer verfolgten den Ableger der erfolgreichen Parcours-Show, die jüngst auch in der RTL-Primetime neue Rekorde aufstellte.

Geholfen hat das alles trotzdem nicht, denn eine zweite Staffel von "Ninja Warrior Germany Kids" ist nach DWDL.de-Informationen erst mal vom Tisch. Das haben die an dem Projekt Beteiligten auf Nachfrage bestätigt. Die Entscheidung über eine Fortsetzung hing nicht alleine an Super RTL. Der Sender hatte die kostenintensive Produktion gemeinsam mit dem Streamingdienst TVNow gestemmt, der mit dem Projekt nicht zuletzt seinen neuen Kids-Bereich stärken wollte.

Doch auch in Zukunft wollen Super RTL und TVNow weiter zusammenarbeiten, so wie etwa bei einer erst kürzlich angelaufenen Zauber-Show mit den Ehrlich Brothers, die voraussichtlich im Frühjahr im linearen Programm zu sehen sein wird. Man sei gewillt, "viel gemeinsam auszuprobieren", heißt es vage mit Blick in die Zukunft. Weitere Kooperationen seien bereits in Planung.

Bei RTL bleibt "Ninja Warrior Germany" unterdessen nach den Erfolgen der fünften Staffel weiter im Programm. Neben einer neuen Herbst-Staffel hat der Privatsender zudem gerade erst mit "Ninja Warrior Germany Allstars" einen weiteren Ableger angekündigt, der von RTL Studios produziert wird. Darin sollen noch einmal die besten Ninjas der letzten Jahre in direkten Duellen gegeneinander antreten.