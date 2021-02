Einen neuen Ansatz für seinen Sonntagvorabend wählt ProSieben bereits ab dem kommenden Wochenende. Schon am Sonntag, 7. Februar 2021, wird aus der Magazin-Sendung "Galileo am Sonntag" die neue Reportage-Reihe "Galileo Plus". Somit verlässt ProSieben immer sonntags das gewohnte Studio und bietet Raum für monothematische Dokus, die Hintergründe und Einblicke zu relevanten Themen liefern sollen. Zum Auftakt befasst sich "Galileo Plus" mit dem Thema Online-Dating. Ausgangssperre und Lockdown würden die statistisch errechneten rund 22 Millionen Singles in Deutschland hart treffen, heißt es. Die ab 19:05 Uhr gesendete Reportage mit Reporterin Claire Oelkers soll nicht nur beleuchten, welche Daten von den Dating-Plattformen gesammelt und wofür sie verwendet werden, sondern auch zeigen, wie man sein Profil pimpen kann, um möglichst viele Matches zu sammeln.

Die Auftaktdoku von "Galileo Plus" kommt von Story House Productions, grundsätzlich liefern aber unterschiedliche Produktionsfirmen Reportagen für das Format. Wichtig ist auch: Die digitalen Plattformen von "Galileo" sollen die Themen webexklusiv mit Themenspecials oder interaktiven Tests vertiefen. ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Aus dem Dialog mit unseren Zuschauern wissen wir, dass es den Wunsch nach mehr Reportagen auf ProSieben gibt." Diesen Zuschauern biete ProSieben mit der neuen Reportage-Reihe "spannende Einblicke in vermeintlich vertraute oder aber auch vollkommen fremde Welten."

"Galileo" musste am Sonntagvorabend zuletzt mehrfach der National Football League (NFL) im ProSieben-Programm weichen. 2021 liefen bis dato nur zwei Episoden: Anfang Januar erreichte der Sender damit 7,6 Prozent, vergangenes Wochenende bekamen die Zuschauer schon einmal einen Vorgeschmack in Form des Specials "Galileo Spezial: 2057 – Wir sind 10 Milliarden" über die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf der Welt. Die Reportage sicherte sich 9,1 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen und landete somit knapp oberhalb des ProSieben-Schnitts im Januar, der bei 8,8 Prozent lag.