am 01.02.2021 - 20:32 Uhr

ZDFneo hat den Sendetermin für die dritte Staffel von "Shakespeare & Hathaway - Private Investigators" bekanntgegeben. Der Fokus liegt bei der Ausstrahlung aber offensichtlich weniger auf dem linearen Programm: Alle zehn neuen Folgen werden nämlich ab Freitag, den 19. März ab 23:35 Uhr ausgestrahlt - und zwar hintereinander, sodass erst in den frühen Morgenstunden Schluss ist.

Wer die komplette Staffel sehen möchte, sollte daher besser auf die ZDF-Mediathek ausweichen, wo sämtliche Folgen ab dem 20. März um 10:00 Uhr zum Abruf bereitgestellt werden. Die erste Staffel von "Shakespeare & Hathaway" lief 2019 noch zur besten Sendezeit, bei der Fortsetzung im vergangenen Jahr wählte ZDFneo aber ebenfalls schon die Bingewatching-Strategie.

Im Mittelpunkt stehen erneut die beiden Privatdetektive Frank (Mark Benton) und Lu (Jo Joyner), die zu Beginn der neuen Staffel einen Auftrag der Immobilienentwicklerin Henrietta Bolingbroke bekommen. Diese ist sehr am Kauf einer Bingohalle interessiert. Als deren Besitzer Lucky tot aufgefunden wird, machen sich Frank und Lu daran, den Mörder zu finden.

Fans von "Shakespeare & Hathaway - Private Investigators" können sich übrigens freuen: Die BBC hat bereits eine vierte Staffel der Krimiserie in Aussicht gestellt, die noch in desem Jahr gezeigt werden soll. Mit der Ausstrtahlung in Deutschland dürfte erst 2022 zu rechnen sein.