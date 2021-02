Im Rahmen seiner Programmpräsentation am Dienstag hat Amazon Prime Video eine ganze Reihe neuer Projekte angekündigt, die den Schluss zulassen, dass die Streaming-Plattform ihre Ausgaben für deutsche Inhalte deutlich hochfährt. Kurz bevor am 19. Februar mit "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" die bislang größte deutsche Amazon-Originalserie startet, gab es erste Einblicke in das, was demnächst folgen soll: Projekte, die ein "deutsches Herz" haben, wie Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon Studios, es im Gespräch mit Moderatorin Nazan Eckes formulierte.

Dazu zählt der 1989 erschienene Fantasy-Romanklassiker "Der Greif" von Wolfgang Hohlbein zweifellos. Die beiden Showrunner Erol Yesilkaya (Buch) und Sebastian Marka (Regie) machen daraus nun eine sechsteilige Serie, die von W&B Television in Kooperation mit DogHaus Film produziert wird. Der zugeschaltete Hohlbein – mit 40 Millionen weltweit verkauften Büchern Deutschlands erfolgreichster lebender Autor – freute sich darüber, dass "mein bestes und liebstes Buch" verfilmt werde. Der Drehstart ist für den kommenden Sommer geplant.

"Der Greif" erzählt von den drei jugendlichen Außenseitern Mark, Memo und Becky und ihrer Begegnung mit einer fantastischen Welt namens "der schwarze Turm". Dort plündert und unterjocht der Greif, ein weltenverschlingendes Monster, seit Jahrhunderten alle Lebewesen gnadenlos. Und ausgerechnet die drei Freunde scheinen dazu bestimmt zu sein, diese Schreckensherrschaft zu beenden. "Unsere Adaption hat einen absolut frischen Zugang zum Fantasy-Genre – ein wenig, als hätte sich 'Donnie Darko' in 'Mittelerde' verirrt", versprachen Marka und Yesilkaya. Auch darüber hinaus setzt Amazon weiter stark auf Literaturverfilmungen. So berichtete Pratt von einem unlängst geschlossenen Exklusivdeal mit Bestseller-Autor Sebastian Fitzek und der Produktionsfirma Ziegler Film. Drei Fitzek-Romane sollen demnach zu High-End-Serien gemacht werden. Welche das sind, ist noch nicht bekannt.

© Amazon "Luden"-Macher: Rafael Parente berichtet im Gespräch mit Nazan Eckes von seiner Amazon-Serie © Amazon "Luden"-Macher: Rafael Parente berichtet im Gespräch mit Nazan Eckes von seiner Amazon-Serie DWDL.de berichtete). Inzwischen hat Amazon zugegriffen. Erzählt wird von den schillernden Zuhältern, die Ende der 1970er Jahre das Rotlicht-Millieu auf St. Pauli kontrollierten, allen voran Klaus Barkowsky alias "Lamborghini-Klaus". "Oft genug ist die Realität spektakulärer als jede Fiktion", so Parente. "Die Ludenkartelle der 70er und 80er Jahre auf St. Pauli sind für mich so ein Fall. Doch wer waren diese jungen Menschen, diese zum Teil sehr charismatischen Underdogs, die den Kiez erst in eine anarchische Party verwandelten und später in ein Blutbad tauchten? Dem möchten wir mit 'Luden' auf den Grund gehen. Hemmungslos, ungeschönt und ohne Ressentiments." Der Writers' Room, zu dem neben Parente auch Vivien Hoppe, Peter Kocyla und Niklas Hoffmamm gehören, wird von "The Americans"-Producer Stephen Schiff beraten.

Für ihre erste große eigenproduzierte Show "LOL: Last One Laughing" kündigten Pratt und sein Unterhaltungschef Volker Neuenhoff das Startdatum sowie bereits die Beauftragung einer zweiten Staffel an. Vom 1. April an versammelt Gastgeber Michael Bully Herbig in der deutschen Version des japanischen Hitformats eine Top-Riege aus Comedians und Entertainern (DWDL.de berichtete): Anke Engelke, Barbara Schöneberger, Carolin Kebekus, Max Giermann, Kurt Krömer, Wigald Boning, Torsten Sträter, Rick Kavanian, Mirco Nontschew und Teddy Teclebrhan dürfen unter keinen Umständen lachen, während sie versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Constantin Entertainment hat bislang sechs Folgen produziert, von denen jeweils zwei pro Woche veröffentlicht werden. Produzent Otto Steiner verriet im Talk mit Nazan Eckes, dass es anfangs nicht so leicht gewesen sei, Bully auf Basis der japanischen Tapes zu überzeugen. Anke Engelke sprach von einer "Achterbahnfahrt, die uns alle zusammengeschweißt hat".

© Amazon Bloß nicht lachen: Michael Bully Herbig, Anke Engelke, Teddy Teclebrhan, Kurt Krömer, Barbara Schöneberger, Max Giermann und Produzent Otto Steiner geben einen Vorgeschmack auf "LOL: Last One Laughing"

Jenseits des hauseigenen Portfolios von Amazon Studios lassen auch manche Namen und Projekte unter den Koproduktionen und Lizenzankäufen der Plattform aufhorchen. So bestätigte Christoph Schneider, Geschäftsführer von Prime Video Deutschland, die Gerüchte um eine bevorstehende Doku-Serie über den FC Bayern München. Schon seit Mitte 2020 wird dafür gedreht, W&B Television kümmert sich um die Produktion. Die Menschen, die "den Verein prägen und ihn groß gemacht haben – vom Präsidenten bis zum Platzwart", sollen "so nah dran wie noch nie" begleitet werden. FC-Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge sprach vom "perfekten Moment, diese Doku zu machen": "Wir hatten ein sportlich erfolgreiches Jahr, aber seit fast einem Jahr keine Zuschauer in der Allianz-Arena mehr. Dabei haben wir natürlich ein großes Interesse an der Nähe zu unseren Fans."

Mit "Unzensiert – Bushidos Wahrheit" soll noch dieses Jahr eine sechsteilige Doku-Serie über das Leben von Deutschlands wohl bekanntestem und umstrittenstem Rapper erscheinen. Bushido und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi hatten den Anstoß nach eigenen Angaben schon 2018 gegeben und sich seither im privaten Alltag filmen lassen. Vom Homeschooling ihrer Kinder über ihre zwischenzeitliche Trennung bis zum Tod von Bushidos Eltern soll alles zur Sprache kommen. "Darüber hinaus wird nie wieder irgendwas thematisiert, was unser persönliches Leben betrifft", warb der Rapper für die Produktion.

© Amazon Nah dran: Bushido und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi werben für ihre Doku-Serie "Unzensiert"

Weitere Projekte, die Schneider für Herbst in Aussicht stellte, sind die jeweils zweiten Staffeln von "Der Beischläfer" und "Binge Reloaded" sowie – für Frühjahr 2022 – eine True-Crime-Serie unter dem Arbeitstitel "Gefesselt". Produziert von Neue Bioskop, erzählt sie von der Suche nach einem Serienmörder, der Hamburg zwischen 1986 und 1992 terrorisierte. Der so genannte "Säurefassmörder" versteckte die Leichen seiner weiblichen Opfer in Säurefässern, die er in einem Garten vergrub. Unter der Regie von Florian Schwarz sollen in diesem Jahr sechs Episoden gedreht werden.

Einen kurzen Ausblick auf die UEFA Champions League bei Prime Video gab Alex Green, Amazons Sportchef für Europa – und bestätigte dabei, worüber DWDL.de schon berichtet hatte: Sebastian Hellmann und Jonas Friedrich, beide bisher für Sky tätig, stehen als erste Neuzugänge fest, die ab der Saison 2021/22 dienstags live durch die Champions-League-Übertragungen führen werden. Hellmann wird Moderator, Friedrich kommentiert das Geschehen auf dem Feld.