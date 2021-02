Jennifer Mival hat einen neuen Job. Sie ist jetzt von der ifs, Internationale Filmschule Köln, zur Professorin für den neuen, berufsbegleitenden Masterstudiengang Entertainment Producing berufen worden. Dieser startet im September 2021. Erstmals sollen in dem Studiengang Nachwuchskräfte im Bereich der nonfiktionalen Unterhaltung ausgebildet werden. Interessierte können sich noch bis zum 12. April um einen Platz bewerben (DWDL.de berichtete). Erst Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Mival als deutsche Non-Fiction-Chefin bei Netflix aufhört.

Bei der ifs ist sie künftig also maßgeblich verantwortlich für die inhaltliche Gestaltung des neuen Studiengangs. Erfahrung in der Lehre hat Mival bereits, so hatte sie bereits unter anderem Lehraufträge an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf im Bereich Formatentwicklung und transmediales Erzählen. Vor ihrer Tätigkeit bei Netflix arbeitete sie bei Seapoint, ITV Studios und ProSiebenSat.1. Außerdem war Mival Programmchefin des Jugendsenders Joiz.

Zu ihrer neuen Aufgabe sagt Jennifer Mival: "Man kann sich angesichts des aktuellen Innovationsdrucks durch neue, digitale Player und veränderte Sehgewohnheiten kaum eine spannendere Zeit für das Genre Entertainment vorstellen. Der MA Entertainment Producing fügt dem im Entertainment-Bereich weit verbreiteten ‚Learning by Doing‘ in bester Weise ein ‚Learning by Understanding‘ hinzu, angesichts der wachsenden Bedeutung des Genres eine großartige Initiative der Film- und Medienstiftung NRW und der ifs. Ich freue mich darauf, diesen neuen Studiengang mitzugestalten und die Studierenden gemeinsam mit den Kolleg*innen aus der Branche auf zukünftige Formen der Entertainment-Produktion vorzubereiten. In kritischer Auseinandersetzung mit dem Genre und im offenen Austausch mit der Branche wollen wir Originalität sowie ein Bewusstsein für das Spannungsfeld von wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Verantwortung fördern."

Der Masterstudiengang nimmt zukünftig alle zwei Jahre zum Wintersemester neue Studierende auf. Zum ExpertInnen- und DozentInnen-Pool des Studiengangs zählen viele namhafte Fernsehproduzentinnen und -produzenten, unter anderem Ute Biernat (CEO, UFA Show & Factual) und Stefan Oelze (CEO, Rosebank), René Jamm (CEO, Warner), Christiane Ruff (CEO, ITV Studios), Astrid Quentell (CEO, Sony Pictures Film und Fernseh Produktion), Georg Hirschberg (CEO, Prime Production), Mike Timmermann (Senior Executive Producer, Talpa), Arne Kreutzfeldt (CEO, Florida Entertainment), Philipp Käßbohrer (Geschäftsführer, bildundtonfabrik), Marcel Amruschkewitz (Chefredakteur & Bereichsleiter Unterhaltung, Vox), Godehard Wolpers (Geschäftsführer, Brainpool TV) und viele weitere. Ein Großteil von ihnen war auch an der Entwicklung des Studiengangs beteiligt.





ifs-Geschäftsführerin Nadja Radojevic: "Mit Jennifer Mival konnten wir eine äußerst erfahrene Format-Expertin als Professorin gewinnen, die die Entertainmentbranche aus Produzenten-, Sender-, und Streamingdienst-Sicht kennt. Durch ihre umfangreiche Erfahrung ist sie bundesweit und international in der Branche bestens vernetzt und durch ihre langjährige Tätigkeit in NRW auch dem Entertainment-Standort Köln eng verbunden. Ich freue mich darauf, mit ihrer Expertise den neuen Studiengang zu starten, und gemeinsam mit ihr und den Branchenpartner*innen mittelfristig auch das noch junge Weiterbildungsangebot im Bereich Entertainment auszubauen."