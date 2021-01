© Netflix Jennifer Mival

Seit Juni 2019 war Jennifer Mival als Head of Unscripted & Doc Series Deutschland, Österreich und die Schweiz bei Netflix tätig und verantwortete in ihrem ersten Jahr u.a. die deutsche "Nailed it"-Adaption "Wer kann, der kann", Frank Elstners "Wetten, das war's", die deutsche Version der Gesangsshow "Sing on!" und die erste deutsche TrueCrime-Produktion des Streamingdienstes, "Rohwedder". Im DWDL.de-Interview vergangenen August sowie der Netflix-Vorschau im November kündigte sie für die kommenden Monate u.a. das neue Comedy-Format "Your life is a joke" mit Oliver Polak an. In Vorbereitung sind außerdem die Doku-Reihe "Das Hausboot" mit Olli Schulz und Finn Kleemann sowie eine Zusammenarbeit mit Julien Bam.