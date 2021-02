Die Berliner Produktionsfirma Imago TV stellt sich neu auf. Wie das Unternehmen bestätigte, übernimmt Kirstin Benthaus Gebauer, bisher Chief Executive, die Geschäftsleitung Creative. Anne Hamp, bisher Herstellungsleiterin, wird zudem zum Director of Production ernannt. Benthaus-Gebauer folgt auf Christine Vescio, die Imago TV nach zwölf Jahren auf eigenen Wunsch verlässt. Das Ziel steht bereits fest: Bereits seit Beginn des Monats verstärkt Vescio neben Meikel Giersemehl die Geschäftsführung der Produktionsfirma MoveMe.

Imago-TV-Geschäftsführerin Andrea Schönhuber setzt aber auch weiterhin auf Konstanz. So arbeitet Kirstin Benthaus Gebauer bereits seit sechs Jahren bei Imago TV, Anne Hamp ist sogar schon seit 13 Jahren für die Herstellungsleitung und das Controlling in der Produktionsfirma verantwortlich. In ihrer neuen Position wird sie auch die kaufmännische Leitung übernehmen und dabei eng mit dem zweiten Geschäftsführer Jan Richters zusammenarbeiten.

"Ich liebe Kirstins Art Dinge anzupacken, sie ist immer kreativ und dabei eine echte Teamplayerin", so Schönhuber über Kristin Benthaus Gebauer. "Nicht umsonst hat sie gemeinsam mit ihrer Kollegin Heike Raab den Emmy für exzellentes Kinderfernsehen zu uns geholt. Ich freue mich sehr, dass sie jetzt noch mehr zeigen kann, was alles in ihr steckt." Anne Hamp wiederum verstehe es, hochwertiges Produzieren mit Kosten- und Planungseffizienz in Einklang zu bringen", sagt Jan Richters. "Als Director of Production wird sie zudem eine wertvolle Unterstützung beim Reporting an den Mutterkonzern ITV Studios in Großbritannien sein."

Imago TV produziert seit 1999 TV-Formate für öffentlich-rechtliche und private Sender und gehört seit 2008 zu ITV Studios. Zu den nächsten Projekten der Produktionsfirma zählt das Doku-Format "Wie lange ist für immer?", das in wenigen Tagen bei ZDFneo zu sehen sein wird (DWDL.de berichtete). MoveMe wiederum produziert mehrere RTL-Formate mit Mario Barth bei RTL und zuletzt auch "Die Ehrlich Brothers Magic School" für TVNow und Super RTL.

MoveMe will Factual- und Doku-Bereich ausbauen

Christine Vescio soll in ihrer Funktion als MoveMe-Geschäftsführerin den Berliner Standort ausbauen und leiten. "Wir wollen die Vorteile beider Standorte für uns bündeln, um als unabhängiger Produzent mit großer Flexibilität zur Verfügung zu stehen", erklären Vescio und Co-Geschäftsführer Meikel Giersemehl. Der sagt über seine neue Kollegin: "Es gibt im TV-Geschäft nur sehr wenig Allrounder, die sowohl Factual- als auch Showformate erfolgreich produzieren können. Christine ist eine von ihnen." Zusammen wolle man nun den Factual- und Doku-Markt in Angriff nehmen.

© MoveMe GmbH Meikel Giersemehl und Christine Vescio

Christine Vescio: "Mich verbindet eine enge Freundschaft mit Andrea Schönhuber und ich bin den Imago-TV-Geschäftsführerin Andrea Schönhuber und Jan Richters und vor allem dem großartigen Imago-Team für die vergangenen zwölf Jahre sehr dankbar. Sie haben mich sehr geprägt und mir viel Spaß gemacht. Doch jetzt ist es Zeit, mich neuen Herausforderungen zu widmen."