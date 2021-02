Die Entscheidung von Sat.1, mit "The Voice Kids" auf den Samstagabend zu wechseln, hat auch Auswirkungen auf die Programmplanung von ProSieben. Wie jetzt bekannt wurde, wird die nächste Folge von "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" demnächst erstmals freitags zu sehen sein. Die Ausstrahlung soll am 26. Februar um 20:15 Uhr erfolgen.

Auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte Sendersprecher Christoph Körfer, dass ProSieben Rücksicht auf die Show-Konkurrenz im eigenen Haus nehmen wird. "In der Phase, in der 'The Voice Kids' samstags läuft, plant ProSieben weniger Shows am Samstag", erklärte er. "In jedem Fall zeigen wir das Fußball-Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der U21-Europameisterschaft am 27. März."

Sat.1 hatte vor wenigen Tagen überraschend einen neuen Sendeplatz für seine Kinder-Musikshow angekündigt (DWDL.de berichtete). Die neue Staffel startet demnach am 27. Februar und läuft samstags um 20:15 Uhr in direkter Konkurrenz zu "Deutschland sucht den Superstar". Direkt zum Auftakt winkt mit "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" auch noch eine Silbereisen-Show als Konkurrenz.

Bei Sat.1 gibt man sich derweil optimistisch. "Mit dem Wechsel des Sendetages setzt Sat.1 verstärkt auf großes Family-Entertainment und lädt dazu ein, den Samstagabend gemeinsam mit den besten jungen Stimmen zu verbringen", erklärte der stellvertretende Sat.1-Chef Mark Land mit Blick auf die neue Staffel von "The Voice Kids".