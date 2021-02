Eigentlich sollte die letzte Ausgabe von "Willkommen bei Carmen Nebel" im Dezember 2020 zu sehen sein. Weil diese aber unter strengen Corona-Sicherheitsauflagen und ohne Saalpublikum hätte stattfinden müssen, verschob das ZDF das geplante Finale auf 2021. Man wolle die letzte Sendung nach 17 Jahren "möglichst mit der entsprechenden Atmosphäre vor einem großen Saalpublikum" produzieren, hieß es damals. Nun gibt es einen neuen Termin für die letzte "Willkommen bei Carmen Nebel"-Ausgabe - viel anders als im Dezember sind die Voraussetzungen aber nicht.

So soll die Show-Reihe nun am 13. März zum letzten Mal live aus Berlin zu sehen sein. Und wie das ZDF jetzt auch bestätigt hat, wird Carmen Nebel ihre Show dann ohne Publikum im Saal präsentieren. Die aktuelle Situation rund um das Coronavirus lässt gar nichts anderes zu. Auf Anfrage von DWDL.de heißt es vom ZDF, es sei derzeit nicht absehbar, wann wieder mit Publikum produziert werden könne. Weiter nach hinten schieben wollte man das Ende von "Willkommen bei Carmen Nebel" offensichtlich nicht. Als Gäste angekündigt sind bereits Howard Carpendale, Marianne Rosenberg, DJ Ötzi & Nik P., Beatrice Egli, Andy Borg, Angelika Milster, Maite Kelly, Rolando Villazon und Sascha Grammel mit Schildkröte Josie. Außerdem ist die Rede von "Überraschungsgästen".

Ganz auf Carmen Nebel verzichten müssen die ZDF-Zuschauer in den kommenden Jahren aber nicht, sie werden die Moderatorin nur deutlich weniger oft sehen als bislang. Im November 2020 verlängerte der Sender den bestehenden Vertrag mit Nebel, sodass sie bis 2023 jährlich noch jeweils zwei Weihnachtsshows präsentieren wird (DWDL.de berichtete).

Für die große Showbühne am Samstagabend hat das ZDF mittlerweile andere Pläne. Hier hatte man jüngst Giovanni Zarrella verpflichtet, er soll gewissermaßen in die Fußstapfen von Nebel treten. Ab dem Herbst 2021 wird er mindestens zwölf große Musikshows am Samstagabend präsentieren, sein Vertrag mit dem Sender läuft zunächst drei Jahre. Darüber hinaus soll Zarrella auch an einem Daytime-Format für das ZDF arbeiten.