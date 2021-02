In der Serie geht es um die Geschichte von Rutger (Josha Stradowski, "Just Friends"), Guus (Soy Kroon, "Nieuwe tijden") und Leyla (Sinem Kavus, "Eyes on the Road"). Die jungen Piloten absolvieren die jahrelange und intensive Ausbildung zu Kampfpiloten bei der Luftwaffe. Als sie schließlich auf eine gefährliche Mission in den Nahen Osten gehen, müssen die Freunde stärker zusammenhalten als je zuvor. Ihre Kameradschaft, ihre Trauer, ihre Freude, Liebe und Angst in Zeiten des Friedens und in Zeiten des Krieges werden auf eine gnadenlose Probe gestellt.

Im Anschluss an die Ausstrahlung steht bereits die Episode der Folgewoche zum Abruf in den Mediatheken von Vodafone, MagentaTV, Prime Video Channels zur Verfügung.