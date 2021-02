Der über Sky verfügbare Entertainmentsender Sky One geht mit einer recht großen Ladung der Serie "9-1-1" in das Frühjahr. Nicht nur die Mutterserie wird sich nämlich im Frühling mit frischen Episoden zurückmelden, sondern parallel auch der Ableger "9-1-1: Lone Star". Für "9-1-1" beginnt die deutsche Erstausstrahlung von Staffel vier am Mittwoch, 31. März 2021, um 20:15 Uhr bei Sky One. Die Episoden sind danach natürlich auch zeitlich flexibel abrufbar. Wie schon zuletzt, startet auch die nun anstehende Staffel mit einer riesigen Katastrophe. In der vierten Runde ist es ein gewaltiger Dammbruch, der Hollywood erschüttert. Eine Schlammlawine lässt ganze Häuser einstürzen – die Rettungskräfte, die im Fokus der Serie stehen, haben dementsprechend alle Hände voll zu tun. Athena versucht derweil, ein Trauma zu verarbeiten.

Im Mutterland startete FOX die Ausstrahlung der vierten Staffel am 18. Januar 2021 – SkyOne will nun zunächst einmal acht Episoden der Serie ausstrahlen und kommt somit bis in den Mai hinein. Lead-Out im linearen Programm wird direkt der Ableger "9-1-1: Lone Star", den der Entertainment-Sender erstmals im vergangenen Sommer zeigte. Auch bei Muttersender FOX liefen zuletzt beide Serien im Zusammenspiel. In dem Format ist Schauspieler Rob Lowe als Feuerwehrmann Owen Strand zu sehen – in der zweiten Staffel rollt auf diesen und dessen Team eine gewaltige Herausforderung zu: Ein außer Kontrolle geratener Panzer ist in der Innenstadt von Austin gesichert worden und nun ist es an den Feuerwehrleuten, ihn irgendwie zu stoppen.

Sky One zeigt von beiden Serien die Deutschlandpremiere. Im Free-TV sind beide bei ProSieben beheimatet. "9-1-1: Lone Star" startet dort in der kommenden Woche und ist dann mittwochs um 21:15 Uhr eingeplant. Die Serie wird das Lead-Out des Originals. Hier plant ProSieben ebenfalls ab dem 17. Februar mit Episoden aus der dritten Staffel.