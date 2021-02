Die australische Miniserie "Lambs of God" hat eine deutsche Free-TV-Heimat gefunden: Der öffentlich-rechtliche Spartensender One wird die vierteilige Produktion kurz vor Ostern ins Programm nehmen. Die ersten beiden Folgen laufen am Dienstag, den 30. März ab 21:40 Uhr, eine Woche später folgen zwei weitere Episoden. Aktuell läuft "Lambs of God" bereits beim Streamingdienst TVNow.

Bei der Serie handelt es sich um eine dunkle, gotische Erzählung über drei Nonnen in einem abgelegenen Kloster. Vom Rest der Welt vergessen, leben die Nonnen ein demütiges Leben in einem verfallenen Kloster, wo sie arbeiten und beten und sich gegenseitig dunkle Märchen erzählen. Ihre abgeschiedene Welt verändert sich dramatisch, als ein ehrgeiziger junger Priester, Pater Ignatius, auf einer Mission der Kirche zu ihnen stößt.

Die Serie basiert auf dem australischen Roman "Lambs of God" von Marele Day, in der Hauptrolle ist die mit einem Emmy ausgezeichnete Schauspielerin Ann Dowd ("The Handmaid's Tale", "The Leftovers" zu sehen. Daneben stehen unter anderem Essie Davis ("Miss Fishers mysteriöse Mordfälle"), Jessica Barden ("The End of the F***** World") und Sam Reid ("The Railway Main") vor der Kamera.