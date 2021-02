Zurück zu den Wurzeln: Melissa Damilia, die 2019 als Kandidatin bei "Love Island" zu sehen war, wird in der am 8. März 2020 startenden neuen Runde der RTLzwei-Kuppelei als Moderatorin der Begleitsendung "Love Island – Aftersun: Der Talk danach" zu sehen sein. Sie führt dabei gemeinsam mit Jimi Blue Ochsenknecht durch das Programm, der in dem Format schon vergangenen Herbst zu sehen war. Für die 25-Jährige ist es also eine Heimkehr: "Es ist wie nach Hause zu kommen und ich freue mich sehr, wieder ein Teil von 'Love Island' zu sein und gemeinsam mit Jimi 'Aftersun: Der Talk danach' zu moderieren", erklärt Damilia. In der Sendung folgt sie auf Cathy Hummels.

Im vergangenen Herbst war die 25-Jährige über Wochen hinweg im RTL-Programm zu sehen – sie verteilte die Rosen in der zurückliegenden "Die Bachelorette"-Staffel. Nun also blickt sie von außen darauf, wie sich Singles im Fernsehen verlieben. Das Format "Love Island - Aftersun: Der Talk danach" soll auch in diesem Frühjahr wieder "exklusive Einblicke in die Liebesvilla" bieten. Zudem sind Insider zu einem Plausch eingeladen, es soll über die aktuellen Ereignisse geredet werden. RTLzwei verspricht, dass sich "Kult-Islander" vergangener Jahre bereits angemeldet hätten, obendrein werde es einen dauerhaften Secret-Gast geben.

Die neue Staffel von "Love Island" beginnt also am zweiten März-Montag – der erste 'Talk danach' ist aber erst acht Tage später, also für den 16. März, angekündigt. Die Begleitsendung läuft demnach ab der zweiten Sendewoche im Fernsehen ab 23:45 Uhr, frische Folgen soll es dann immer dienstags, donnerstags und sonntags zu sehen geben. Jimi Blue Ochsenknecht jedenfalls sagt schon einmal, wieso die Show nicht verpasst werden sollte: "Ab in die zweite Runde. 'Aftersun: Der Talk danach' ist zurück im TV. Melissa und ich stehen in den Startlöchern, wir schauen uns die Islander ganz genau an und zeigen den Zuschauern alle Highlights. Bei uns gibt es die ersten Interviews mit den Islandern."