am 15.02.2021 - 16:03 Uhr

Nach elf Staffeln endet in den USA in wenigen Wochen die Erzählung rund um die dysfunktionale Familie Gallagher - und auch hierzulande naht das Ende von "Shameless" mit großen Schritten: Der Fox Channel hat angekündigt, die letzten zwölf Folgen ab dem 12. April montags um 21 Uhr zu zeigen. In den neuen Folgen bekommt es der Gallagher-Clan mit der Corona-Pandemie zu tun, Familienpatriarch Frank (William H. Macy) spürt zudem zunehmend sein fortgeschrittenes Alter - und den jahrzehntelangen Drogenkonsum.

Ab dem 27. April nimmt der Fox Channel überdies eine spanische Serie ins Programm: Dienstags um 21 Uhr läuft dann immer "Alive and Kicking" (im Original "Los Espabilado"). Die Serie stammt von Albert Espinosa, der auch die Vorlage zu "Club der roten Bänder" geliefert hat. Die Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit und begelteit fünf Jugendliche, die aus einer geschlossenen psychiatrischen Klinik auf Menorca fliehen und sich auf einen Trip quer durch Europa begeben. Jede Folge rückt dabei einen anderen der Gruppe in den Mittelpunkt.

Unterdessen steht bei Universal TV die Premiere der neuen Folgen von "Chicago Med" und "Chicago Fire" auf dem Programm. Die neunte Staffel von "Chicago Fire" ist ab dem 19. April immer montags um 21 Uhr, um 21:45 Uhr schließt sich dann die sechste Staffel von "Chicago Med" an. Bei "Chicago Fire" befindet sich das Team um zu Beginn der Staffel in höchster Alarmbereitschaft, da die Corona-Pandemie die Stadt vor große Herausforderungen stellt. Nachdem Emily Foster (Annie Illonzeh) die Feuerwache verlassen hat, um sich ihrem Medizinstudium zu widmen, stößt mit Gianna Mackey (Adriyan Rae) zudem eine neue Sanitäterin zum Team, deren Anwesenheit unerwartete Probleme mit sich bringt. Das Coronavirus ist auch bei "Chicago Med" Thema. Während April und Dr. Choi mit der Leitung der COVID-19-Einheit betraut werden, läuft aber auch der reguläre Klinikalltag weiter.