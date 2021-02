Spiegel TV und Primitive Entertainment wird in Zusammenarbeit mit ZDF Enterprises, das den internationalen Vertriebt übernimmt, in einem großen Doku-Projekt das Thema Geschlechter aufarbeiten - schließlich bleibt kaum ein Aspekt unseres Lebens unberührt vom ein oder anderen Aspekt der Geschlechtlichkeit und deren Auswirkungen. In Deutschland wird die Reihe bei ZDF und Arte laufen, in Kanada ist die VoD-Plattform Crave an Bord. Gegliedert ist die sechsteilige Reihe dabei grob nach dem Lebensalter.

Los geht's mit einem Blick auf die Etiketten, die Babys schon von Geburt an erhalten und welche Auswirkungen diese auf ihre weiteres Leben haben. Sie untersucht auch gewachsene Traditionen von Gesellschaften rund um den Globus, die häufig auch ein drittes, viertes, fünftes oder noch mehr Geschlechter kennen. In Folge 2 stehen dann Teenager im Mittelpunkt, in Folge 3 geht es um das große Thema Familie, in der vierten Folge wird ein Blick auf den Zusammenhang zwischen Geschlecht und Macht geworfen und darauf, warum wir so tief in patriarchialen Konzepten und Ideen verwurzelt sind. In Folge 5 geht's ums Älterwerden und welche Bedeutung es mit zunehmend alter hat, eine Frau oder ein Mann, Cis, Trans oder Nonbinary zu sein. Zum Abschluss wagt man einen Blick in die Zukunft, auf virtuellen Sex, digitale Beziehungen, sich auflösende Tabus und neue Normen.

"Ausgehend von den Schlachtfeldern des Geschlechterkampfs stellt die Dokumentation wichtige Fragen darüber, wie unser biologisches Geschlecht und die uns zugewiesenen Geschlechterrollen uns prägen, und begibt sich auf die Suche nach Antworten in der gelebten Realität und aus aktuellen Forschungsergebnissen aus der ganzen Welt", fomuliert es ZDF Enterprises. Ralf Rueckauer, Bereichsleiter ZDFE.unscripted bei ZDF Enterprises, verspricht eine "außergewöhnliche und zum Nachdenken anregende Serie".

Spiegel TV-Geschätsführer Kay Siering: "Die Dokumentationen werden unser traditionelles Verständnis der Geschlechterrollen von Frauen und Männern in Frage stellen und neuen Stoff zum Nachdenken liefern. Es wird eine aufregende Reise durch Geschlechterrollen rund um den Globus." Michael McMahon, Executive Producer von Primitive Entertainment, sagt zum Projekt: "Rund um den Globus stellen die Menschen unsere Beziehungen auf den Prüfstand und wünschen sich mehr Verständnis und Empathie. Wir hoffen, dass mit der Erforschung unseres fundamentalen Wesens und unserer intimsten Verbindungen zueinander "Naked" einen bereichernden Beitrag zum globalen Dialog leisten wird."

Es ist nicht die erste Zusammenarbeit der Partner Spiegel TV, Primitive Entertainment, ZDF, Arte und ZDF Enterprises. Auch "Äquator - die Linie des Lebens" entstand schon gemeinsam, hierzulande lief die Reihe bei Arte.