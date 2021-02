am 17.02.2021 - 16:43 Uhr

Gerade erst hat Sky für den 12. März den Start seines neuen Motorsport-Senders Sky Sport F1 angekündigt, auf dem künftig sämtliche Rennen der Formel 1 übertragen werden (DWDL.de berichtete). Mit Beginn der neuen Saison hält der Bezahlsender bekanntlich exklusiv die Rechte an der Rennserie. Davon, dass man vier Rennen auch im Free-TV ausstrahlen wird, war in der am Mittwoch von Sky verschickten Pressemitteilung übrigens nicht die Rede - womöglich aus gutem Grund. Besagte Rennen könnten nämlich von RTL übertragen werden.

Die Motorsport-Website "F1 Insider" jedenfalls berichtet, dass sich der Kölner Privatsender die Übertragungsrechte an den vier frei empfangbaren Rennen gesichert hat. Auf DWDL.de-Nachfrage wollte eine RTL-Sprecherin den Bericht jedoch nicht bestätigen. Das Comeback käme durchaus überraschend, würde aus Sicht des Senders aber Sinn ergeben, immerhin geht in der neuen Saison mit Mick Schumacher ein deutscher Hoffnungsträger in der Formel 1 an den Start, der auch beim Publikum auf großes Interesse stoßen dürfte.

Kurios: Im vergangenen Sommer hatte Sky noch angekündigt, man selbst werde "vier ausgewählte Rennen pro Saison frei empfangbar für jedermann ausstrahlen". Darauf angesprochen, wollte ein Sendersprecher diese Aussage jetzt nicht mehr wiederholen. Und so deutet tatsächlich einiges auf eine Sublizenzierung der vier Free-TV-Rennen hin, die Sky der Formel 1 beim Vertragsabschluss im vergangenen Jahr in Aussicht gestellt hatte. Mit einer endgültigen Entscheidung wird nach DWDL.de-Informationen schon in den nächsten Tagen gerechnet.

Unklar ist laut "F1 Insider" offenbar noch, welche Rennen bei RTL zu sehen sein werden. Vor der Kamera soll der Sender dem Bericht zufolge mit seinem bewährten Team auf Sendung gehen, also mit Christian Danner und Heiko Waßer am Mikrofon sowie Florian König als Moderator und Kai Ebel als Boxenreporter. Nico Rosberg, der für die Mediengruppe ohnehin schon als Investor in der "Höhle der Löwen" fungiert, wird als Experte gehandelt.

Eigentlich hatte sich RTL im vergangenen Jahr nach fast drei Jahrzehnten aus der Formel 1 zurückgezogen. "Der Wettbewerb um die TV-Rechte hat sich verändert, den Markt teils überhitzt und damit den durchaus ambitionierten, dennoch wirtschaftlich vertretbaren Rahmen verlassen, den wir uns gesteckt haben", erklärte RTL-Chef Jörg Graf damals. Spekulationen, nach denen die Konkurrenz in etwa doppelt so viel geboten haben soll wie RTL, wollte der Sender weder bestätigen noch dementieren. Aus Quotensicht waren die Übertragungen noch immer ein Erfolg: Zuletzt hatten rund vier Millionen Zuschauer die Formel-1-Rennen bei RTL verfolgt.