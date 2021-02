Mit "Mare of Easttown" bringt HBO in wenigen Monaten eine neue Miniserie mit Kate Winslet in der Hauptrolle an den Start. Hierzulande wird die Ausstrahlung - wenn sich am Starttermin im US-Fernsehen nichts ändert - voraussichtlich ab dem 21. Mai bei Sky Atlantic erfolgen. Sky stellt "Mare of Easttown" darüber hinaus auch zum Abruf bereit, wahlweise auf Deutsch oder im Original.

Für Winslet ist es die erste Fernseh-Rolle seit "Midred Pierce" im Jahr 2011 - ebenfalls bei HBO. Bei der neuen siebenteiligen Serie fungiert sie jedoch nicht nur als Hauptdarstellerin, sondern auch als Produzentin. Kreiert und geschrieben wurde "Mare of Easttown" von Brad Ingelsby ("The Way Back"), Craig Zobel ("The Leftovers") führte bei allen Episoden Regie und ist ausführender Produzent. Weitere ausführende Produzenten sind Paul Lee, Mark Roybal, Gavin O'Connor und Gordon Gray.

Im Zentrum steht die Kleinstadtdetektivin Mare Sheehan (Kate Winslet), die in ihrem Heimatort Easttown, Pennsylvania, einen Mord aufklären muss. Währenddessen zerfällt ihr Leben in Stücke.