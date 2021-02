am 18.02.2021 - 09:54 Uhr

© Netflix

"Raus aus'm Zoo" nennt sich die 75-minütige Produktion von Banijay Productions, die ab dem 16. März bei dem Streamingdienst zum Abruf bereitstehen wird. Wie Netflix mitteilte, werden im Rahmen der Sendung Sets von Khalid Bounouar, Salim Samatou, Alain Frei, Hany Siam, UsusMango, Benaissa Lamroubal und Babak Ghassim ausgestrahlt.

Gemeinsam verbinden die Künstler Elemente aus Comedy, Musik und Poesie, thematisieren aber auch ihre kulturellen Wurzeln und damit verbundene Vorurteile. In der Vergangenheit hatte RebellComedy auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen eine Heimat. Erst im Herbst ging ihre Serie "Ethno" in der ARD-Mediathek an den Start.