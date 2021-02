am 19.02.2021 - 10:22 Uhr

Die Fiction-Offensive von TVNow wird inzwischen auch für die Nutzerinnen und Nutzer immer besser sichtbar. Jetzt hat der RTL-Streamingdienst seinen nächsten Neustart in Aussicht gestellt: Dabei handelt es sich um die Serie "8 Zeugen", in der Alexandra Maria Lara die Hauptrolle spielt. Inspiriert von der Arbeit der Rechtspsychologin und Bestsellerautorin Dr. Julia Shaw erzählt die Produktion von UFA Fiction eine Geschichte über die Macht der Erinnerungen - und wie wenig wir ihr bisweilen trauen können.

Jede einzelne der acht 25-minütigen Episoden widmet sich in einer kammerspielartigen Anordnung einem Zeugen der Entführung eines jungen Mädchens. Das Publikum begibt sich mit Dr. Jasmin Braun (Alexandra Maria Lara) in das Labyrinth der Zeugen-Erinnerungen und nähert sich Folge für Folge den wahren Hintergründen der Entführung der kleinen Emma, ohne sich je sicher zu sein, dass der richtige Weg schon erkennbar ist - so jedenfalls beschreibt TVNow die Serie.

Neben Lara sind in den Episoden-Hauptrollen Nilam Farooq ("SOKO Leipzig"), Hanna Plaß ("Think Big!"), Rauand Taleb ("4Blocks"), Milena Tscharntke ("Alles Isy"), Sylvester Groth ("Deutschland '83") und Ursula Werner ("Der Junge muss an die frische Luft") zu sehen. Den Vater des Entführungsopfers spielt Johann von Bülow ("Herr und Frau Bulle") und Hannes Wegener ("Der gleiche Himmel") übernimmt die Rolle von Dr. Jasmin Brauns Bruder Dominik.

Christian Rohde zeichnet als Produzent und Creator für "8 Zeugen" verantwortlich, Producerin ist Viktoria Barkhausen. Die Regie hat Jörg Lühdorff übernommen, der ebenfalls als Creator fungiert und gemeinsam mit Janosch Kosack die Drehbücher verfasste. Die Kameraarbeit übernahm Philipp Timme. Bei TVNow werden alle acht Folgen auf einmal veröffentlicht, zu einem späteren Zeitpunkt soll die Ausstrahlung dann auch im Free-TV bei Vox erfolgen.