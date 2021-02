Wer die Monate des Lockdowns noch immer nicht genutzt hat, um schon mangels anderer Beschäftigung zuhause ordentlich zu aufzuräumen und zu entrümpeln, dem könnte vielleicht Sixx unter die Arme greifen. Dort startet am 17. April samstags um 18:15 Uhr die neue Eigenproduktion "Organize 'N Style - Isabella räumt auf".

Diese Isabella heißt mit Nachname Franke und betreibt in Berlin ein Unternehmen, das sich das Aufhübschen anderer Wohnungen zur Aufgabe gemacht hat - und sie hat sich nicht einfach Aufräumen auf die Fahnen geschrieben, sondern "Decorganizing". Es geht also neben dem Entrümpeln auch darum, die entstehenden Freiräume in "optisch ansprechende Wohnhighlights" zu verwandeln. In jeder der zunächst acht Folgen stehen je zwei "Problemzonen" im Fokus, die unter Anleitung Frankes aufgehübscht werden. Nebenbei sollen natürlich auch für die Zuschauer vor dem Fernseher jede Menge Tipps abfallen, wie man dekorativ Struktur schaffen kann.

"Ordnung kann so einfach sein – und vor allem schön! Ich liebe es, aufzuräumen und zu organisieren, denn das Beste daran: Ich schenke Menschen damit nicht nur ein System, mit dem sie auch nachhaltig Ordnung halten können, sondern vor allem mehr Freiraum, Lebensqualität und Zeit. Gibt es etwas Schöneres?", so Isabella Franke. Produziert wird das neue Format von CaliVision Network.