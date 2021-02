Schon seit einiger Zeit steht fest, dass Sky mit Sky Crime, Sky Comedy, Sky Nature und Sky Documentaries in diesem Jahr vier neue, lineare Kanäle starten will. Die beiden letztgenannten erblicken erst im Herbst dieses Jahres das Licht der Welt, für Comedy- und Crime-Fans geht’s aber schon früher los. Wie Sky jetzt angekündigt hat, starten Sky Crime und Sky Comedy am 1. April. Und weil es bei diesem Datum eventuell doch noch zu Unklarheiten kommen könnte, stellt Sky-Programmchefin Elke Walthelm bei einer Pressekonferenz am Montag klar, dass es sich dabei um keinen Aprilscherz handelt.

© Elke Walthelm Elke Walthelm

Für die Wochen nach dem Start hat man auch schon eine Handvoll Eigenproduktionen angekündigt. Bereits bekannt etwa war eine Wirecard-Doku von Gabriela Sperl, die am 13. Mai beim Sender zu sehen sein wird. Sperl war am Montag in der Pressekonferenz von Sky auch zugeschaltet und sprach über die schwierigen Produktionsbedingungen. Durch Reiserestriktionen habe man nicht alles so drehen können, wie man es gerne gemacht hätte. Noch sei der Film auch nicht fertig. Darüber hinaus arbeiten Sperl und Sky ja auch für eine fiktionale Wirecard-Serie zusammen, hier befindet man sich aber noch in der Entwicklung.

Grundsätzlich lege man beim Sender den Fokus auf "Mord und Totschlag", sagt Asanger. In der Daytime könne es auch leichtere Fälle geben. Mit "Schwarzer Schatten - Serienmord im Krankenhaus" hat man zudem eine vierteilige Reihe angekündigt, in der man sich um Deutschlands wahrscheinlich schlimmsten Serienmörder beschäftigt - den ehemaligen Krankenpfleger Niels Högel. Der wurde 2019 wegen Mordes in 85 Fällen verurteilt. Eine Bühne wollen Sky und Kinescope ihm aber nicht geben, es soll vor allem um Opfer und Angehörige gehen, die zu Wort kommen. Mit an Bord ist hier auch Radio Bremen, eine Ausstrahlung ist für den Herbst geplant. In "Anwälte des Bösen" will man sich ab dem Sommer mit Strafverteidigern beschäftigen, die Mörder vertreten. Produzent ist Constantin Entertainment.

"Verbrechen von nebenan" wird verfilmt

Und dann hat Sky für seinen True-Crime-Sender auch noch die Verfilmung des Podcasts "Verbrechen von nebenan" mit Philipp Fleiter angekündigt. Ansager & Schnipselmann produzieren fünf Episoden und ein Best-of, thematisiert werden die beliebtesten Podcast-Fälle, aber auch neue Verbrechen. Fleiter hat in dem Format Gerichtsreporter, Rechtsmediziner, Polizisten, Rechts- oder Staatsanwälte oder Psychologen zu Gast. Neben Originalbildern will man aber auch viel mit Zeichnungen, sogenannten Graphic Novels arbeiten, um Geschichten zu erzählen. Die Ausstrahlung soll im Sommer starten. Hinzu kommen bei Sky Crime noch viele Lizenz-Produktionen wie etwa "The Vow" (HBO), "The Mark of a Killer" oder auch "Killer Couples". Vereinzelt will man auch fiktionale Stoffe zeigen.

Das trifft auch auf Sky Comedy zu, wo es jeden Freitagabend Filme zu sehen gibt, etwa die "American Pie"-Reihe. Und auch sonst gibt es viel Fiction, so zeigt der neue Sender unter anderem "Schitt’s Creek" von Anfang an oder auch Serien wie "Superstore", "Brooklyn Nine-Nine" oder "The Mindy Project". Aber auch der vor einigen Jahren zurück ins Fernsehen geholte "Quatsch Comedy Club" findet bei Sky Comedy in Zukunft eine neue Heimat, die nächste Staffel startet direkt am 1. April. Die Doppelfolgen gibt's ab 21:25 Uhr zu sehen. Und auch die kommenden Ausgaben von "Comedy@Sky" werden auf dem neuen Kanal laufen. Der Claim des neuen Senders lautet in Anlehnung an die Corona-Pandemie: "Immun. Gegen. Schlechte Laune".

Deutsche Version von "Spitting Image"?

© Sky Christian Asanger

Vor etwas mehr als vier Jahren startete Sky mit Sky One seinen letzten neuen Sender. Jetzt sieht man offenbar Bedarf für noch mehr lineare Ausspielwege. Es ist eine Strategie, die die Free-TV-Konkurrenz zuletzt nicht mehr hatte. Das Tempo, in dem Sendergruppen immer neue Kanäle an den Start brachten, hat spürbar abgenommen. Sky bringt 2021 nun gleich vier Sender an den Start. Wie erwartet speisen sich diese vor allem aus Lizenzware - und das hat auch Auswirkungen auf Sky One, das bisherige Baby der Pay-TV-Familie. Denn dort laufen bislang auch Comedy-Serien wie "Modern Family", "Single Parents" und "Lass es, Larry". Die werden künftig wohl bei Sky Comedy zu Hause sein - ebenso wie der "Quatsch Comedy Club". Mit entsprechenden Folgen für Sky One.

Interessant sind die Neustarts aber auch im Hinblick auf die externen Partner von Sky. Braucht man überhaupt noch Sender wie TNT Comedy und Crime + Investigation auf der eigenen Plattform, wenn man nun selbst in dem Genre aktiv ist? Über allem steht jedenfalls die Erkenntnis, dass der Entertainment-Bereich für Sky immer wichtiger wird. Das war schon in den vergangenen Jahren so. Und in dem Jahr, in dem man die Champions League ein letztes Mal übertragen wird und auch viele Bundesliga-Spiele verliert, ist die Unterhaltung für Sky wichtiger denn je.