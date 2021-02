© Sky

Zum Start im Februar und März stehen die deutschen Serien "Der Pass", "Das Boot", "Hausen" und "8 Tage" in HDR auf Abruf zur Verfügung. Dazu kommen die internationalen Sky Originals "A Discovery of Witches", "Gangs of London", Patrick Melrose", "Britannia", "Catherine the Great", "Riviera", "Temple", "Save Me" sowie "Tin Star". Die Zahl der Originals in UHD HDR soll nach Angaben von Sky kontinuierlich erweitert werden. Darüber hinaus sollen künftig auch Filme und Dokumentationen sowie mehr Live-Sport folgen, darunter auch Rennen der Formel 1.

Und auch mit Blick auf den Sound rüstet Sky auf: Nach dem "Boot" sind nun auch "Der Pass", "8 Tage" und "Hausen" mit Sky Q erstmals im 3D-Audioformat Dolby Atmos verfügbar. Gleiches gilt für den Spielfilm "Wonder Woman 1984", den Sky seit wenigen Tagen noch vor der Kino-Premiere zeigt.