ProSieben hat via Twitter verraten, dass Ende März die neue Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" an den Start gehen wird. Nachdem der Dienstagabend noch bis 23. März von "The Masked Singer" belegt ist, fällt der Staffel-Start somit auf den 30. März. Aufgezeichnet werden die Folgen ab Mitte März. Da auch "Late Night Berlin" mit Beginn der neuen Staffel auf vom Montag- auf den Dienstagabend gewechselt ist, bildet Klaas dienstags ab Ende März also sein eigenes Lead-In.

In "Joko & Klaas gegen ProSieben" treten die beiden Protagonisten gemeinsam in mehreren Spielrunden gegen vom Sender ausgesuchte Gegner an. Entscheiden sie die Show am Ende für sich, erhalten sie 15 Minuten Sendezeit am darauffolgenden Abend zur freien Verfügung. Das nutzten sie in den letzten Jahren teils auch für gesellschaftlich höchst relevante Inhalte wie etwa die "Männerwelten" oder die "Story of Moria". Verlieren sie die Show, darf der Sender entscheiden, wie die "Strafe" aussieht.

"Joko und Klaas gegen ProSieben" geht in diesem Frühjahr bereits in die fünfte Staffel und bescherte dem Sender bislang stabil starke Quoten. Im Herbst vergangenen Jahres kamen die fünf Folgen auf im Schnitt 14,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Schnitt sahen knapp eineinhalb Millionen Zuschauer zu.